ХАМАС заявил о готовности передать управление сектором Газа

В палестинском движении ХАМАС заявили о завершении всех процедур, необходимых для передачи управления сектором Газа Национальному комитету по управлению Газой.

«Все необходимые административные и управленческие процедуры для передачи власти в секторе Газа независимому Национальному комитету завершены», — рассказал в видеообращении представитель ХАМАС Хазем Касем.

Как только комитет войдет на территорию сектора Газа, начнётся прозрачный и всесторонний процесс передачи полномочий во всех сферах, отметил он.

По словам Касема, процесс передачи контролирует вышестоящий надзорный комитет, в состав которого входят представители палестинских фракций, племен, руководители гражданских организаций и лица, связанные с международными структурами.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что процесс передачи власти будет прозрачным, всесторонним и организованным на высоком уровне.

Он призвал все стороны оказывать содействие работе Национального комитета, чтобы после геноцида в секторе Газа уже в ближайшие два года мог начаться процесс восстановления.

Национальный комитет по управлению Газой — это аполитичная структура, ответственная за повседневное гражданское управление сектором Газа. В состав комитета входят председатель Али Шаас и еще 11 известных палестинских деятелей национального уровня.

Работа комитета началась в середине января в столице Египта — Каире. На сегодняшний день комитет еще не приступил к реальной деятельности на территории Газы.

14 января специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф объявил о запуске реализации второго этапа 20-пунктового плана по Газе. По словам Уиткоффа, второй этап предусматривает создание временного технократического палестинского управления в Газе в форме Национального комитета по управлению Газой, полное разоружение эксклава и запуск процесса его восстановления.

План, инициированный Египтом, был одобрен Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества в марте 2025 года.

Пятилетний план, не предусматривающий перемещения палестинцев, оценивается примерно в 53 млрд долларов. По данным ООН, на восстановление Газы потребуется около 70 млрд долларов.

