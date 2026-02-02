Великобритания выслала российского дипломата в ответ на аналогичное решение России, которая в прошлом месяце объявила британского дипломата персоной нон грата, обвинив его в шпионаже.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Великобритании, цитирует Reuters.

В МИД Великобритании назвали обвинения России «беспочвенными» и осудили высылку как «неоправданную и необоснованную».

«Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник МИД четко дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугивание сотрудников британского посольства, поэтому сегодня мы принимаем соответствующие меры, отменяя аккредитацию российского дипломата», – сказал спикер.

Он также подчеркнул, что любые дальнейшие шаги со стороны России, направленные на эскалацию ситуации, будут встречены соответствующей реакцией.

Напомним, 15 января в Министерстве иностранных дел России заявили о принадлежности одного из сотрудников британского посольства к спецслужбам Соединённого Королевства.