Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

Великобритания ввела очередные санкции против 10 физических лиц и одной организации из Ирана, среди которых и глава МВД исламской республики Эскандар Момени.

Как передает Reuters, это следует из сообщения на сайте правительства Британии.

"Министерство иностранных дел Соединенного Королевства ввело санкции против должностных лиц и государственного органа безопасности за серьезные нарушения прав человека, включая подавление свободы слова, ограничения на мирные собрания и, в некоторых случаях, нарушения права на жизнь", - говорится в уведомлении.

Меры включают замораживание активов и запрет на поездки для обозначенных лиц.