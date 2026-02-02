Британия ввела санкции против главы МВД Ирана
Великобритания ввела очередные санкции против 10 физических лиц и одной организации из Ирана, среди которых и глава МВД исламской республики Эскандар Момени.
Как передает Reuters, это следует из сообщения на сайте правительства Британии.
"Министерство иностранных дел Соединенного Королевства ввело санкции против должностных лиц и государственного органа безопасности за серьезные нарушения прав человека, включая подавление свободы слова, ограничения на мирные собрания и, в некоторых случаях, нарушения права на жизнь", - говорится в уведомлении.
Меры включают замораживание активов и запрет на поездки для обозначенных лиц.
