Во Франции прошла акция за выход страны из ЕС

First News Media08:48 - Сегодня
Во Франции прошел марш за выход страны из Европейского союза (ЕС), в котором приняли участие более 1 тысячи человек.

Об этом сообщил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Какую же мощную силу сегодня представлял собой грандиозный Национальный марш за Frexit!» — написал политик.

Филиппо добавил, что участники акции призывали к повторению Brexit и остановке оказания помощи Украине. Кроме того, демонстранты потребовали урезать расходы на общеевропейские программы ради восстановления «экономического и политического суверенитета» Франции.

29 января Филиппо заявил, что Евросоюз с каждым днем становится «все большим диктатором». Критика со стороны политика последовала в ответ на решение Суда Европейского союза признать Венгрию виновной в том, что в 2020 году она нарушила право блока выражать единую позицию всех государств-членов по международным вопросам.

В декабре прошлого года лидер партии заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство страны на фоне возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур» — объединением, которое представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай.

Ранее во Франции заявили о покорности ЕС перед США.

Источник: Gazeta.ru

