Стали известны подробности шокирующего преступления в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:17 - Сегодня
Стали известны подробности шокирующего преступления в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности шокирующего преступления в Джалилабадском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, стали известны детали нападения 49-летнего местного жителя Али Гусейнбала оглу Нагиева на несовершеннолетних детей своего брата - Гусейна Нагиева (2012 г. р.) и Хагигат Нагиеву (2011 г. р.).

В результате нападения оба подростка получили тяжелые черепно-мозговые травмы.

По словам очевидцев, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершив преступление, он вышел на улицу и сам сообщил соседям о том, что расправился с детьми брата. Соседи немедленно доставили раненых в Джалилабадскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь Хагигат Нагиевой спасти не удалось. Ее брат, Гусейн Нагиев, продолжает лечение.

Выяснилось, что в момент трагедии матери детей не было дома. Отец семейства, Муса Нагиев, в настоящее время находится на заработках в Дагестане. Сообщается, что оба брата проживали на одном участке по одному и тому же адресу.

Подозреваемый Али Нагиев был задержан сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции и передан следствию. Ранее он был неоднократно судим, а также некоторое время работал в Дагестане.

10:23

В Джалилабаде возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство несовершеннолетних.

1 февраля в районную прокуратуру поступила информация о госпитализации жителей Джалилабадского района - несовершеннолетних Д.В. (условно) и Дж.В. (условно) - с телесными повреждениями различной степени тяжести, а также о смерти последнего в медицинском учреждении от полученных травм.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в прокуратуре Джалилабадского района.

Отмечено, что в ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в совершении преступления А.Нагиевым (1977 г. р.).

По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса АР.

А.Нагиев был задержан прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

Напомним, что накануне в Джалилабаде мужчина нанес ранения колюще-режущим предметом детям своего брата (племянникам), в результате чего один из них скончался, а другой получил ранения.

450

