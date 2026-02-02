Президент Азербайджана обратился к молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к молодежи по случаю отмечаемого 2 февраля Дня азербайджанской молодежи.

Текст обращения опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Традиция отмечать в нашей стране День молодежи в день проведения 30 лет назад по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева первого общереспубликанского форума молодежи, ставшего широкой и открытой трибуной для дискуссий, а также регулярное проведение таких форумов доказывают, что молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально ориентированной политики нашего государства. В результате реализации государственных программ за прошедшие десятилетия была создана благоприятная почва для индивидуального развития и повышения общественно-политической активности молодежи, а ее роль в государственном строительстве еще больше укрепилась», - говорится в обращении.

«Отрадно, что сегодня в Азербайджане сформировалось интеллектуальное молодое поколение, которое не только глубоко привязано к нашим национально-духовным ценностям, но и способно идти в ногу с тенденциями развития современного мира. Вы являетесь силой, приумножающей мощь нашего государства во всех сферах - от экономики до науки и культуры. Каждый ваш шаг на пути укрепления гражданского общества, сохранения и продвижения нашего богатого культурного наследия на международной арене является выражением верности нашего народа общечеловеческим идеалам», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что благодаря созданным государством всесторонним условиям и привитому духу патриотизма, азербайджанская молодежь проявила беспримерную доблесть в 44-дневной Отечественной войне, ставшей для нее большим испытанием: «Именно молодежь составляла большинство наших героев, положивших конец 30-летней оккупации и продемонстрировавших всему миру волю нашего народа к Победе. Эта летопись Победы - вечный символ бесконечной любви азербайджанской молодежи к Родине и ее непоколебимой воли».

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что и в период нового возрождения современной истории азербайджанская молодежь своим инновационным потенциалом и созидательной энергией внесет достойный вклад в будущее развитие государства.