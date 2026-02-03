Спикер парламента Армении назвал «абсурдом» возможность участия России в TRIPP

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян прокомментировал возможность присоединения России к проекту TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»).

В интервью Factor TV он отметил, что не может утверждать подобное, поскольку TRIPP в первую очередь является армяно-американской инициативой.

«Если речь идёт об открытии какого-либо маршрута или дороги, то, на мой взгляд, это должно быть оформлено как отдельная инициатива. В рамках TRIPP это выглядит несколько абсурдно, так как по сути означало бы делать всё для того, чтобы TRIPP не заработал», — заявил Симонян.

Комментируя интерес, проявляемый российской стороной, спикер парламента охарактеризовал его как нормальную модель поведения, присущую сверхдержавам.

По его словам, в этом нет ничего нового или необычного, поскольку все государства заинтересованы в том, чтобы сохранять и расширять своё влияние в странах своего окружения.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян, отвечая на вопрос, рассматривается ли участие России и Турции в «Маршруте Трампа», отметил, что TRIPP является армяно-американским проектом, поэтому участие любой третьей стороны требует согласия Армении и США.

Источник: Новости-Армения