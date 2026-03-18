В праздничные дни TƏBİB перейдет на усиленный режим работы

Феликс Вишневецкий15:00 - Сегодня
В целях обеспечения бесперебойного доступа населения к медицинским услугам в предстоящие праздничные дни Новруза и Рамазана с 20 по 27 марта будет реализован специальный план подготовки на станциях Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи, а также в медицинских учреждениях, действующих в подчинении TƏBİB.

В нерабочие дни для контроля за службой будет организовано дежурство ответственных лиц, а количество врачебных бригад будет приведено в соответствие со штатными нормативами, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

В связи с праздником Новруз, учитывая традиционный рост числа гостей, прибывающих в Баку как из зарубежных стран, так и из регионов, система снабжения и обеспечения будет организована с учётом повышенной нагрузки.

В городе Баку приведены в готовность 150 бригад скорой медицинской помощи, в 63 регионах около 280 бригад. Они полностью обеспечены медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и другими необходимыми средствами.

В праздничные дни приёмно-экстренные отделения больниц, а также отделения реанимации и интенсивной терапии будут работать в усиленном режиме дежурства. В рамках неотложной медицинской помощи будет обеспечена непрерывная работа специализированных служб по хирургии, травматологии, кардиологии, неврологии, педиатрии, а также акушерству и гинекологии.

Одновременно лабораторные и радиологические службы будут находиться в состоянии готовности для оперативной оценки экстренных обращений.

С учётом увеличения поездок жителей столицы в регионы в праздничные дни, проведения массовых мероприятий, а также возможного роста числа дорожно-транспортных происшествий, в медицинских учреждениях приняты дополнительные меры подготовки. Увеличено количество бригад скорой помощи, усилена координация по регионам и приведены в готовность резервные медицинские ресурсы.

Также совместно с соответствующими структурами обеспечивается расширение возможностей для оперативного медицинского реагирования в местах проведения массовых мероприятий и на участках с интенсивным движением.

В период праздничных дней организация бесперебойного и оперативного оказания специализированной медицинской помощи будет находиться под постоянным контролем соответствующих структурных подразделений.

Отметим, что в медицинских учреждениях с шестидневным режимом работы деятельность будет восстановлена с 28 марта.

Напомним, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в связи с праздниками Новруз и Рамазан дни с 20 по 30 марта объявлены нерабочими.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
