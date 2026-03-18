Пашинян вывел формулу независимости Армении

First News Media15:20 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел формулу независимости страны, заявив, что ее можно обеспечить, заменив зависимость от немногих на зависимость от многих.

"Независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих. Когда вы зависите от одного, вы не независимы. Когда вы зависите от многих, фактически вы не зависите ни от одного из них. Вот почему мы говорим: независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих", - заявил Пашинян в видеообращении.

Источник: РИА Новости

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Франции двусторонние и ...

Рахман Гаджиев встретился с победителями пятого конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Ильхам Алиев зажег новрузовский костер в ходжавендском селе Ханоба - ФОТО

Трамп вновь призвал союзников помочь с открытием Ормузского пролива

Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Ирана

Мерц призвал Европу взять в свои руки обеспечение собственной безопасности

МИДы зарубежных государств больше не видят риски в поездках в приграничные районы Армении

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Северная Корея запустила 10 баллистических ракет в направлении Японского моря

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Арагчи: из-за ударов США и Израиля по Ирану погибли более 200 детей

Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Франции двусторонние и региональные вопросы

Сегодня, 19:05

Рахман Гаджиев встретился с победителями пятого конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Сегодня, 18:50

Трамп вновь призвал союзников помочь с открытием Ормузского пролива

Сегодня, 18:35

Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Ирана

Сегодня, 18:21

Обнародованы доходы населения

Сегодня, 18:10

Мерц призвал Европу взять в свои руки обеспечение собственной безопасности

Сегодня, 17:54

Михаил Забелин награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Сегодня, 17:52

КСИР предупредил страны Персидского залива об эвакуации с нефтехимических объектов

Сегодня, 17:50

МИДы зарубежных государств больше не видят риски в поездках в приграничные районы Армении

Сегодня, 17:35

Обнародован прогноз магнитных бурь на праздничные дни

Сегодня, 17:14

Использование иностранных слов в эфире азербайджанских телеканалов заметно сократилось

Сегодня, 17:11

17 лет ожидания подошли к концу! Уникальная история успеха в Азербайджане

Сегодня, 17:07

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы

Сегодня, 16:53

Убийство из-за брекетов: мать двоих детей раскрыла мотивы расправы над свекровью

Сегодня, 16:43

Гражданам возвращено 90,7 млн манатов НДС за недвижимость, приобретённую безналично

Сегодня, 16:38

Ильхам Алиев зажег новрузовский костер в ходжавендском селе Ханоба - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку объяснили причину демонтажа цифровых табло со светофоров

Сегодня, 16:29

Джейхун Байрамов отбыл в Саудовскую Аравию

Сегодня, 16:27

Трамп обижен на союзников

Сегодня, 16:25

В Гяндже автомобиль протаранил забор и врезался в здание цеха - ФОТО

Сегодня, 16:23
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частьюСегодня, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40