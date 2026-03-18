Пашинян вывел формулу независимости Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел формулу независимости страны, заявив, что ее можно обеспечить, заменив зависимость от немногих на зависимость от многих.

"Независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих. Когда вы зависите от одного, вы не независимы. Когда вы зависите от многих, фактически вы не зависите ни от одного из них. Вот почему мы говорим: независимость — это замена зависимости от немногих на зависимость от многих", - заявил Пашинян в видеообращении.

Источник: РИА Новости