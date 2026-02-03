Армения пока остается в «черном списке» ЕС - министр

Армения пока остается в «черном списке» Комитета по авиационной безопасности Европейской комиссии, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года был осуществлен аудит, результаты которого должны были быть рассмотрены на заседании Комитета по авиационной безопасности Еврокомиссии.

По словам министра, причина заключается в зафиксированных проблемах, которые были выявлены во время аудита.

«После сентябрьского аудита устранено примерно 60% выявленных недостатков. Мы продолжаем работу по решению остающихся проблем, чтобы как можно скорее выйти из «черного списка», — отметил Худатян.

Отвечая на вопрос о характере нарушений, министр пояснил, что есть как технические проблемы, так и вопросы, требующие законодательных и структурных изменений.

Напомним, что в 2020 году Европейская комиссия внесла все армянские авиакомпании в «черный список» безопасности полетов. Это означало, что перевозчикам запрещено работать в воздушном пространстве стран ЕС из-за несоответствия международным стандартам авиационной безопасности. В этом списке Армения оказалась рядом с такими странами, как Афганистан, Ангола, Конго, Непал, Судан и др.

Тем не менее, 15 ноября 2021 года Армения и Европейский союз подписали авиационное соглашение. Однако реализация этого соглашения возможна только при условии дальнейшей адаптации Арменией своего национального законодательства к нормам ЕС в таких областях, как авиационная безопасность, управление воздушным движением, охрана окружающей среды, экономическое регулирование и защита прав потребителей.

В январе 2025 года министерство территориального управления и инфраструктур сообщило, что включение в список авиакомпаний, которым запрещены полеты в ЕС, создало определенные препятствия для выполнения армянскими перевозчиками рейсов в Европу, но для решения этой проблемы армянские перевозчики могут выполнять рейсы по европейским направлениям, используя самолеты других авиакомпаний, заключив с ними договоры аренды.

Источник: Sputnik Армения