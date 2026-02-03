Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

Президент США Дональд Трамп не хочет наносить удары по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По словам одного из собеседников портала, американский лидер "действительно не хочет этого делать". Чиновник подчеркнул, что в июне 2025 года, когда США атаковали исламскую республику, Трамп видел в ядерной программе Тегерана "настоящую непосредственную угрозу", однако "сейчас он так не считает".

Еще трое чиновников выразили мнение, что начало военной операции сейчас видится им неверным. Один из представителей администрации США отметил, что скептицизм в отношении возможных ударов по Ирану разделяет большая часть окружения республиканца. Другой собеседник Axios добавил, что начало операции против Ирана прямо сейчас только подорвало бы цели нынешнего американского руководства в регионе и внешней политике в целом.

Между тем, как подчеркивает портал, в ударе США по Ирану заинтересован Израиль. Axios информирует что за последние дни представители израильских военных и разведывательных кругов, в том числе начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир, посетили Вашингтон. Замир передал председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну информацию о наступательных и оборонительных планах еврейского государства на случай войны с Ираном. "Можно сказать, что эта встреча ничего не изменила в отношении его [Кейна] или президента к атаке на Иран. На самом деле удара хочет Израиль. Президент пока к этому не готов", - заявил американский чиновник. Однако, как отмечает Axios, вследствие усиления присутствия американских сил на Ближнем Востоке обсуждаемые планы военных действий "стали куда более амбициозными".

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи ожидается 6 февраля в Стамбуле. По данным Axios, стороны, как предполагается, обсудят на переговорах "возможную ядерную сделку". Источник ТАСС в свою очередь проинформировал, что потенциальная встреча представителей Ирана и США в Стамбуле пока еще не получила официального статуса, идет проработка.

Источник: ТАСС