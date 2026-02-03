 Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

First News Media15:47 - Сегодня
Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

Президент США Дональд Трамп не хочет наносить удары по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По словам одного из собеседников портала, американский лидер "действительно не хочет этого делать". Чиновник подчеркнул, что в июне 2025 года, когда США атаковали исламскую республику, Трамп видел в ядерной программе Тегерана "настоящую непосредственную угрозу", однако "сейчас он так не считает".

Еще трое чиновников выразили мнение, что начало военной операции сейчас видится им неверным. Один из представителей администрации США отметил, что скептицизм в отношении возможных ударов по Ирану разделяет большая часть окружения республиканца. Другой собеседник Axios добавил, что начало операции против Ирана прямо сейчас только подорвало бы цели нынешнего американского руководства в регионе и внешней политике в целом.

Между тем, как подчеркивает портал, в ударе США по Ирану заинтересован Израиль. Axios информирует что за последние дни представители израильских военных и разведывательных кругов, в том числе начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир, посетили Вашингтон. Замир передал председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну информацию о наступательных и оборонительных планах еврейского государства на случай войны с Ираном. "Можно сказать, что эта встреча ничего не изменила в отношении его [Кейна] или президента к атаке на Иран. На самом деле удара хочет Израиль. Президент пока к этому не готов", - заявил американский чиновник. Однако, как отмечает Axios, вследствие усиления присутствия американских сил на Ближнем Востоке обсуждаемые планы военных действий "стали куда более амбициозными".

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи ожидается 6 февраля в Стамбуле. По данным Axios, стороны, как предполагается, обсудят на переговорах "возможную ядерную сделку". Источник ТАСС в свою очередь проинформировал, что потенциальная встреча представителей Ирана и США в Стамбуле пока еще не получила официального статуса, идет проработка.

Источник: ТАСС

Поделиться:
250

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими ...

Политика

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Общество

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые ...

В мире

«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

В Риме введена плата за возможность бросить монету в фонтан Треви

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

Трамп: план США состоит в переговорах с Ираном

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Последние новости

Стало известно о состоянии подростка, подвергшегося вооруженному нападению своего дяди

Сегодня, 17:17

«Тепло для Украины»: Из Баку в Украину направлена партия энергетического оборудования - ФОТО

Сегодня, 17:08

Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

Сегодня, 17:04

В Антикоррупционном суде Армении рассматривается дело против Сержа Саргсяна

Сегодня, 16:58

В Баку мужчина продал украденное золото в ювелирном магазине - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В Риме введена плата за возможность бросить монету в фонтан Треви

Сегодня, 16:52

Суд в Азербайджане по делу граждан Армении продолжится 5 февраля

Сегодня, 16:45

Решена судьба «Театра песни» Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Сегодня, 16:33

Президенты Азербайджана и ОАЭ наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира - 2026» в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 16:17

Из Союза писателей Азербайджана исключили около 30 авторов

Сегодня, 16:12

Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

Трамп не хочет наносить удар по Ирану, утверждают в вашингтонской администрации

Сегодня, 15:47

В Азербайджане утверждены форма и жетоны для частных судебных исполнителей - ФОТО

Сегодня, 15:40

Испания запретит соцсети детям до 16 лет

Сегодня, 15:30

Состоялся суд по делу о гибели 28-летнего мужчины, упавшего в коллектор на дороге «Баксол»

Сегодня, 15:22

В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

Сегодня, 15:18

Azercell объявляет о запуске программы «Студенческая стипендия 2026»

Сегодня, 15:13

В драке, в которой пострадал Вейсал Рзаев, участвовал ещё один футболист - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:07

Армения пока остается в «черном списке» ЕС - министр

Сегодня, 15:00

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Сегодня, 14:55
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48