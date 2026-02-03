Серж Саргсян считает объединения оппозиции в Армении затруднительным

Республиканская партия хотела бы объединения оппозиции для участия единым фронтом в намеченных на июнь парламентских выборах, но это очень сложная задача, заявил журналистам экс-президент Армении, лидер Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян.

По его словам, относительно участия в предстоящих выборах в партии пока не принято конкретных решений. При этом он скептично настроен в вопросе объединения оппозиционных сил.

«У меня есть желание, но события показывают, что объединение оппозиции очень сложная задача. И речь не идет об участии одним списком. (…) Но посмотрим», - сказал Саргсян.

По его словам, целью РПА остается смещение премьер-министра Никола Пашиняна, и она не изменится.

Ранее о возможности формирования крупного оппозиционного блока на выборах заявил другой экс-президент Армении Роберт Кочарян.

