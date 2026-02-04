 Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности | 1news.az | Новости
Мнение

Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

First News Media13:20 - Сегодня
Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

2 февраля Милли Меджлис Азербайджанской Республики во втором чтении принял законопроект, который сложно назвать сугубо формальным или техническим. Речь идёт об исключении упоминаний Московского и Карсского договоров из преамбулы Конституции Нахчыванской Автономной Республики.

При этом значение принятого решения выходит далеко за рамки отдельных правок в тексте закона. Фактически ставится точка в многолетнем политическом и правовом дискурсе вокруг статуса Нахчывана. В новой логике он однозначно определяется как находящийся в исключительной компетенции азербайджанского государства. Именно поэтому принятое решение стало важным шагом не только в обновлении правовой базы автономии, но и отражением изменившихся политических и геополитических реалий.

До последнего времени в преамбуле Конституции Нахчывана содержалось указание на то, что основы его автономного статуса были заложены международными договорами начала XX века. Эти документы долгое время рассматривались как внешние гарантии статуса Нахчывана в составе Азербайджана. Подобный подход был логичен для своей эпохи, когда судьба регионов Южного Кавказа определялась крупными внешними центрами силы, а международные договоры играли ключевую роль в закреплении границ и политических конструкций.

Однако новая редакция преамбулы делает иной, принципиально важный акцент. В ней прямо говорится, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, а её статус опирается исключительно на внутренние правовые акты самого государства. В качестве основы названы документы, закрепляющие современную государственность Азербайджана: акты о восстановлении независимости начала 1990-х годов и Конституция страны, принятая на всенародном референдуме.

Важно отметить, что это решение не является спонтанным. Законопроект был внесён ещё летом 2025 года и отражает осознанный пересмотр подходов к вопросу Нахчывана. Московский и Карсский договоры были продуктом совершенно иной исторической эпохи. Сегодня же, особенно после Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года, Азербайджан обладает полным и бесспорным контролем над своей территорией. В этих условиях необходимость в ссылках на внешние гарантии автономного статуса Нахчывана фактически отпала.

Отдельного внимания заслуживает фактор Турции. Ранее она рассматривалась как один из гарантов статуса Нахчывана. Однако сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на союзническом уровне, что предполагает гораздо более глубокую и надёжную систему взаимодействия, чем любые договорённости столетней давности. В этих условиях дополнительные специальные гарантии статуса Нахчывана также утрачивают актуальность.

Что касается России, то она также больше не может рассматриваться в роли внешнего гаранта статуса части территории суверенного государства. Тем более что Московский договор был заключён с советской Россией — государством и политической системой, которые остались в прошлом. Апелляция к подобным соглашениям всё меньше соответствует реалиям XXI века.

В целом принятые изменения показывают стремление Азербайджана окончательно вывести вопрос Нахчывана из логики внешнего регулирования и закрепить его статус исключительно в рамках национального правового поля. Это отражает рост суверенности государства и его уверенность в собственных институтах.

В новых условиях вопросы, связанные со статусом Нахчыванского эксклава, становятся исключительной компетенцией Азербайджана. Это означает, что Баку получает полное право самостоятельно определять и при необходимости корректировать правовые и институциональные параметры автономии, исходя из собственных интересов и Конституции, без оглядки на международные соглашения прошлого века, утратившие своё практическое значение.

Ильгар Велизаде

