Ильхам Алиев в Ходжалы: приговор истории приведен в исполнение

Открытие Мемориального комплекса жертвам Ходжалинского геноцида в освобожденном Ходжалы стало не просто актом национальной памяти.

Это - политическое, моральное и историческое заявление Азербайджанского государства миру. Выступление Президента Ильхама Алиева в Ходжалы зафиксировало итог многолетней борьбы за правду, справедливость и восстановление суверенитета, а также подвело черту под эпохой армянского сепаратизма.

Президент прямо и без дипломатических экивоков назвал Ходжалинский геноцид тем, чем он является по своей сути:

«Ходжалинский геноцид – это кровавое военное преступление, совершенное Армянским государством, армянскими фашистами против азербайджанцев, против человечности, против человечества. Ответственность за это несет Армянское государство».

Эта формулировка принципиальна. Она разрушает многолетние попытки армянской пропаганды размыть ответственность, представить трагедию «следствием войны» или даже переложить вину на сам Азербайджан. Президент напомнил: за одну ночь были зверски убиты более 600 мирных жителей, включая женщин и детей, сотни пропали без вести, и лишь после освобождения оккупированных территорий стали находить их останки.

Ходжалы - не эпизод, а символ. Символ того, как безнаказанность порождает новые преступления и как молчание международных структур становится соучастием.

Отдельное место в выступлении было отведено многолетней борьбе за международное признание трагедии. Президент особо отметил деятельность Фонд Гейдара Алиева и инициированное им движение «Справедливость к Ходжалы!», реализованное по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой.

«Если бы мы не возвысили свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде», - заявил глава государства.

За этими словами - два десятилетия системной работы: конференции, симпозиумы, публикации, международные кампании. Несмотря на сопротивление армянского лобби и покровительствующих ему сил, около 20 стран уже официально признали Ходжалинский геноцид. И этот процесс, как подчеркнул Президент, продолжается.

От памяти - к справедливости

Ключевая мысль выступления Президента Ильхама Алиева предельно ясна и принципиальна: справедливость не была подарена Азербайджану и не стала результатом чьей-то доброй воли. Она была завоевана - последовательно, тяжело и ценой огромных усилий государства и всего народа.

Глава государства четко выстроил логику этого пути, подчеркнув, что речь идет не об одном событии, а о долгом историческом процессе. Сначала - международное признание Ходжалинского геноцида, достигнутое вопреки сопротивлению армянского лобби и равнодушию целого ряда международных структур. Затем - Отечественная война 2020 года, ставшая моментом слома навязанного статус-кво и доказавшая, что Азербайджан способен восстановить справедливость не на бумаге, а на поле боя.

Следующим этапом стало восстановление контроля над Ходжалы - города-символа трагедии и боли, что имело не только военное, но и глубокое моральное значение. И, наконец, логическим завершением этого пути стал судебный процесс в Баку над военными преступниками -теми, кто десятилетиями рассчитывал на безнаказанность и забвение.

«Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, запятнавшие руки кровью азербайджанского народа, ответили перед судом», - заявил Президент.

«Вот оно - полное торжество справедливости!»

«В результате Отечественной войны и антитеррористической операции часть военных преступников была уничтожена Вооруженными силами Азербайджана, остальная часть, в частности элементы, считавшиеся лидерами сепаратистов, в разное время были задержаны и предстали перед судом. Вот оно – полное торжество справедливости. Мы сами обеспечили справедливость, наш народ, сплотившись в единый кулак, проявил большой героизм как в 2020-м, так и в 2023 году. Мы сами обеспечили справедливость благодаря профессионализму, самоотверженности, доблести наших Вооруженных сил. Конечно, привлечение военных преступников к правосудию и организация справедливого суда стали последней точкой на пути к справедливости».

Эти слова Президента фиксируют принципиально новую реальность. Азербайджан не ограничился военной победой и не позволил трагедии остаться лишь страницей истории или предметом политических заявлений. Государство довело дело до правовой и моральной точки, показав: преступления против азербайджанского народа не имеют срока давности, а ожидание безнаказанности - опасная иллюзия.

Именно в этом заключается качественное отличие азербайджанского подхода. Победа была инструментом восстановления справедливости. Суд над военными преступниками стал не актом мести, а актом исторического возмездия, окончательно закрывшим эпоху, в которой убийцы мирных жителей могли рассчитывать на защиту, молчание или двойные стандарты.

Международное лицемерие и азербайджанская настойчивость

Президент Ильхам Алиев прямо указал на ключевую проблему, с которой Азербайджан сталкивался на протяжении десятилетий: международные организации и ведущие государства предпочитали отводить глаза от очевидного. Трагедия Ходжалы не вписывалась в удобную для них конструкцию «баланса», «нейтралитета» и искусственно навязываемой «равной ответственности сторон», где жертва и палач уравнивались ради сохранения геополитического комфорта.

«Они пытались скрыть это кровавое преступление» - эта оценка разрушает устойчивый миф о так называемых «беспристрастных посредниках». Реальность была иной: Азербайджан сталкивался не просто с равнодушием, а с системным и целенаправленным замалчиванием, за которым стояли политические интересы, давление армянского лобби и нежелание нарушать привычные схемы влияния в регионе. Ходжалы становился неудобной правдой, способной обнажить двойные стандарты международной политики.

В этих условиях Азербайджану фактически предлагали смириться - забыть, не настаивать, «не обострять». Именно поэтому путь к справедливости оказался таким долгим и трудным. Он требовал не только дипломатических усилий, но и политической воли, стратегического терпения и готовности идти против сложившихся шаблонов. Азербайджан не принял роль молчаливой жертвы. Он шаг за шагом навязывал миру собственную правду, разрушая удобную иллюзию нейтралитета и заставляя называть вещи своими именами. И именно эта настойчивость стала тем фактором, который в конечном итоге сломал стену молчания и сделал Ходжалы частью международной повестки, а не забытой страницей истории.

Крах армянского сепаратизма: конец иллюзий

Президент Ильхам Алиев напомнил, что ни Победа 2020 года, ни многократные предупреждения Баку так и не были восприняты в Ереване всерьез. Армянская сторона предпочла жить в мире самообмана, продолжая подпитывать сепаратизм иллюзиями внешней поддержки, оружием, минами и политическим покровительством со стороны различных зарубежных кругов. Ставка делалась на затягивание времени, на сохранение «серой зоны» и на надежду, что Азербайджан смирится с остатками незаконного режима.

Антитеррористическая операция 2023 года стала холодным душем для всех, кто строил подобные расчеты. Она наглядно продемонстрировала: эпоха замороженных конфликтов на азербайджанской земле завершена окончательно, а терпение Баку имеет четкие и жесткие границы.

«Это был последний гвоздь в гроб армянского сепаратизма».

Эта формулировка Президента - не образ, а политический итог. Всего несколько часов потребовалось, чтобы разрушить миф о «неприкосновенности» незаконного режима, годами поддерживаемого извне и прикрываемого дипломатическими маневрами. Иллюзия защиты рассыпалась мгновенно, показав всю уязвимость конструкции, построенной на беззаконии и провокациях.

Это был момент истины не только для сепаратистов, но и для их покровителей - тех, кто подталкивал их к конфронтации, обещал поддержку и одновременно наблюдал со стороны, когда система рухнула. Азербайджан ясно дал понять: любые попытки противостоять его воле, государственности и суверенитету обречены на провал, независимо от того, какими флагами и лозунгами они прикрываются.

Именно здесь завершилась целая эпоха, в которой армянский сепаратизм воспринимался как «фактор», «инструмент давления» или предмет торга. После 2023 года он стал тем, чем был с самого начала: незаконным явлением, ликвидированным решительной и точечной волей суверенного государства.

Мемориал в Ходжалы: торжество справедливости

Решение открыть Мемориальный комплекс именно в Ходжалы - глубоко символично. Это - восстановление исторической логики.

«Это была вера в то, что настанет день…»

Этот день стал доказательством: Азербайджан не просто возвращает территории - он возвращает смысл, память и достоинство. Мемориал в Ходжалы - это не только скорбь, но и напоминание о цене слабости.

«Этот комплекс станет воплощением нашей неизгладимой памяти. Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства Армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире», - заявил Президент.

Государство, которое больше не просят - с ним считаются

Выступление Президента Ильхама Алиева стало не только подведением итогов пройденного пути, но и предельно четким сигналом на будущее. Азербайджан окончательно вышел из роли государства, которому что-то объясняют, уговаривают или навязывают «компромиссы». Сегодня Баку не принимает ультиматумы, не подстраивается под чужие сценарии и не верит в абстрактные «гарантии» извне, за которыми в прошлом слишком часто скрывались двойные стандарты и политический торг.

«Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен».

Эта формула отражает не эмоциональную жесткость, а новую архитектуру региональной реальности. В этой реальности Азербайджан - не объект внешнего управления и не поле для геополитических экспериментов, а полноценный субъект политики, опирающийся на собственную силу, право и легитимность.

Опыт последних лет показал: только твердая позиция, подкрепленная экономическим потенциалом, профессиональной армией и политической волей, способна обеспечить устойчивый мир. Именно поэтому Азербайджан сегодня говорит с миром не языком просьб, а языком фактов - восстановленного суверенитета, ликвидированного сепаратизма и обеспеченной безопасности.

Этот сигнал адресован всем без исключения - как в регионе, так и за его пределами. Эпоха, когда решения по судьбе Азербайджана принимались без Азербайджана, завершена. Сегодня Баку сам формирует повестку, сам определяет красные линии и сам несет ответственность за стабильность на своей земле. И именно поэтому с Азербайджаном теперь не спорят - с ним считаются.

Ходжалы стал точкой, где сошлись память, справедливость и государственная сила.

Выступление Президента в освобожденном городе - это не только обращение к прошлому, но и предупреждение будущему.

Азербайджан помнит.

Азербайджан сделал выводы.

И Азербайджан больше не позволит повторения Ходжалы.