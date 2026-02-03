Нашли способ устранить самый агрессивный вид рака - ФОТО

Испанская исследовательская группа сообщила о результатах доклинического исследования, которые уже называют одними из самых обнадеживающих за всю историю изучения рака поджелудочной железы.

Ученым удалось полностью устранить наиболее агрессивную форму заболевания у лабораторных мышей, без рецидива и с минимальными побочными эффектами.

Работа была проведена под руководством онколога Мариано Барбасида в Испанский национальный центр исследований рака (CNIO). Исследователи разработали тройную лекарственную терапию, которая одновременно блокирует несколько ключевых механизмов выживания опухоли. В ходе экспериментов опухоли поджелудочной железы у мышей полностью исчезали после курса лечения и не возвращались даже при длительном последующем наблюдении.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Рецензенты отдельно отметили не только устойчивость терапевтического эффекта, но и крайне низкую токсичность комбинации препаратов, а это фактор, который часто становится главным препятствием при переходе от лабораторных моделей к клиническим испытаниям на людях.

Рак поджелудочной железы, в особенности протоковая аденокарцинома, остается одной из самых смертоносных онкологических патологий в мире. Его устойчивость к лечению связана сразу с несколькими факторами - плотной опухолевой микросредой, поздней диагностикой и способностью раковых клеток быстро адаптироваться к терапии. Стандартные схемы лечения нередко оказываются неэффективными именно из-за того, что воздействуют лишь на один молекулярный путь.

В CNIO выбрали иную стратегию. Вместо точечного удара ученые использовали комбинированный подход, одновременно подавляя несколько сигнальных каскадов, необходимых опухоли для роста и восстановления. По словам Барбасида, именно «многоканальное» воздействие мешает раковым клеткам перестраиваться и обходить терапию, основной механизм формирования лекарственной устойчивости.

Исследователь подчеркивал и ранее, что рак поджелудочной железы невозможно победить с помощью одного препарата. Новые данные, полученные после шести лет работы, впервые подтверждают эту гипотезу столь убедительно.