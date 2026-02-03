В Греции предлагают жилье в обмен на уход за бездомными кошками

Волонтерская инициатива на греческом острове Сирос продолжает привлекать внимание иностранцев, предлагая бесплатное проживание в обмен на участие в повседневной работе по уходу за многочисленной популяцией бездомных кошек.

Программа построена по принципу рабочего обмена и не позиционируется как туристический отдых. Ее курируют местные зоозащитные организации Syros Cats и God’s Little People Cat Rescue, которые на протяжении многих лет занимаются поддержанием здоровья и контроля численности уличных кошачьих колоний на острове.

Участники программы берут на себя регулярные обязанности, связанные как с животными, находящимися под опекой приютов, так и с кошками, живущими на улицах. Волонтеры работают в среднем около пяти часов в день, пять дней в неделю. В их задачи входит кормление животных, уборка и поддержание чистоты в местах содержания, груминг, социализация пугливых кошек и котят, а также сопровождение животных на ветеринарные осмотры и участие в стерилизационных программах.

Организаторы подчеркивают, что именно системная стерилизация и постоянный уход позволяют стабилизировать численность популяции и улучшать условия жизни животных в долгосрочной перспективе, особенно на островах, где проблема бездомных кошек остается острой.

Взамен волонтеры получают бесплатное жилье, как правило, отдельную спальню с доступом к общей кухне, ванной и жилым помещениям. Также покрываются коммунальные расходы и предоставляется завтрак. При этом расходы на дорогу до Сироса и обратно, а также обеды и ужины участники оплачивают самостоятельно.

Инициатива рассматривается как пример практичного и устойчивого подхода к защите животных, объединяющего усилия местных сообществ и международных волонтеров. В отличие от краткосрочного «волонтерского туризма», программа делает ставку на регулярную работу и долгосрочное участие, что позволяет поддерживать экосистему острова и обеспечивать реальную помощь животным.