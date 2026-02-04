Суд истории: Баку ставит точку в идеологии армянского сепаратизма

Азербайджан завершает один из ключевых этапов своей новейшей истории, на практике доказав, что восстановление территориальной целостности и полного суверенитета - это не только военная и политическая победа, но и восстановление исторической и юридической справедливости.

Победа на поле боя стала предпосылкой победы в правовом поле.

Открытый судебный процесс, проходящий в Баку в отношении граждан Республики Армения и бывших руководителей сепаратистского режима, стал событием, выходящим далеко за рамки национальной судебной практики. Это не просто рассмотрение уголовных дел - это финальный этап восстановления исторической, политической и правовой справедливости, к которому Азербайджан шел десятилетиями. Впервые агрессия против Азербайджана рассматривается не в размытых формулировках дипломатических документов, а в формате конкретных обвинений, имен, доказательств и признаний.

Именно поэтому данный процесс имеет принципиальное значение: он окончательно лишает армянскую сторону возможности манипулировать понятиями, уходить от ответственности и маскировать государственную агрессию под «внутренний конфликт» или «самоопределение».

Судебное разбирательство в Бакинском военном суде в отношении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других обвиняемых подтверждает системный характер этого процесса. Они обвиняются в конкретных преступлениях против мира и человечности, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, терроризме, финансировании терроризма, насильственным захвате и удержании власти, а также многочисленных тяжких преступлениях против азербайджанского народа. Речь идет не о «политическом процессе», как это пытаются представить армянская пропаганда и ее зарубежные приспешники, а о полноценном судебном рассмотрении масштабного комплекса преступлений, совершенных в результате государственной политики Армении.

Государственная агрессия под прикрытием «сепаратизма»

Один из главных итогов суда - окончательное разрушение мифа о якобы самостоятельном «карабахском субъекте». Следствием установлено, что агрессивная война против Азербайджана была развязана армянским государством и реализовывалась через преступное сообщество, созданное при непосредственном участии и под руководством высшего политического и военного руководства Армении. В материалах дела фигурируют имена Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Вазгена Манукяна, Вазгена Саргсяна, Самвела Бабаяна, Сейрана Оганяна и других лиц, которые действовали вопреки нормам международного и внутреннего права, обеспечивая военную агрессию ресурсами, личным составом, вооружением и централизованным управлением.

Все представленные в суде материалы, показания потерпевших, видеодоказательства и, что особенно важно, признания самих обвиняемых недвусмысленно подтверждают: так называемый «карабахский режим» был марионеточной структурой, созданной Арменией для прикрытия своей оккупационной политики.

Признания Левона Мнацаканяна стали ключевыми в этом контексте.

В своих показаниях он сказал, что в сентябре 1992 года приступил к военной службе в «армии» самопровозглашенного режима «в должности заместителя командира батальона». Он назначался на различные должности, затем с мая 2007 года по ноябрь 2012 года занимал «должность начальника штаба армии обороны» самопровозглашенного режима, а с ноября 2012 года по июнь 2015 года – заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения. С 14 декабря 2018 года по май-июнь 2019 года он занимал «должность директора спасательного управления» города Ханкенди, а с мая-июня 2019 года по июнь 2020 года – «начальника полиции». После выхода на пенсию нигде не работал.

С того дня как приступил к военной службе в качестве офицера «армии обороны» самопровозглашенного режима в сентябре 1992 года, Левон Мнацаканян участвовал в боях в Кяльбаджарском, Физулинском, Агдеринском, Агдамском и Джебраильском районах во время Первой Карабахской войны.

Он открыто подтвердил, что «армия» марионеточного режима не являлась независимой силой и фактически представляла собой крупнейшее военное соединение вооруженных сил Армении. Назначения на высшие командные должности утверждались в Ереване, материально-техническое снабжение и кадровое обеспечение осуществлялись в рамках армянской армии, а стратегические решения принимались под жестким контролем высшего политического и военного руководства Армении.

Не менее интересны показания на суде некогда «руководившего» так называемым режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Бако Саакяна, который признался, что принимал участие в подготовке и обсуждении военных операций и боевых поручений, осуществленных с целью оккупации азербайджанских территорий.

На судебном процессе некоторые обвиняемые даже публично признали вину и принесли извинения азербайджанскому народу.

Так, Вагиф Хачатрян, обвиняемый в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооружённых формирований, принес извинения за преступления против азербайджанцев, заявив: «Я прошу прощения за преступления, совершенные нами против азербайджанцев».

Тем самым в ходе судебного процесса была полностью демонтирована конструкция, десятилетиями навязывавшаяся международному сообществу. Ответственность за оккупацию, этнические чистки, депортации, уничтожение городов и сёл, разрушение культурного и религиозного наследия лежит не на абстрактных «полевых командирах», а на государстве Армения и ее оккупационных вооруженных силах. Суд в Баку юридически фиксирует то, что было очевидно фактически: Армения вела агрессивную войну против Азербайджана, используя сепаратистские структуры как инструмент и ширму.

Ходжалинский геноцид: преступление устрашения и сломанный расчет

Центральное место в судебном процессе занимает Ходжалинский геноцид - не как трагический эпизод войны, а как сознательно спланированное преступление против человечности. Это был акт устрашения, направленный на запугивание азербайджанского народа, слом его воли к сопротивлению и отказу от борьбы за суверенитет и территориальную целостность.

Еще задолго до Второй Карабахской войны Президент Ильхам Алиев дал четкую и исчерпывающую оценку логике этого преступления, подчеркнув его стратегическую цель и исторические последствия:

«Совершая Ходжалинский геноцид, враг ставил целью запугать азербайджанский народ, заставить его отказаться от борьбы за суверенитет и территориальную целостность, захватить наши земли. Однако эта тяжёлая трагедия сделала наш народ ещё более стойким, мобилизовала наших героических сынов и дочерей на решительную и организованную борьбу во имя священной Родины и национальной государственности».

Глава государства тогда же выразил уверенность, что те, кто учинил Ходжалинский геноцид, неизбежно предстанут перед правосудием и понесут заслуженное наказание, а кровь невинных жертв не останется без возмездия. Сегодня судебный процесс в Баку стал прямым подтверждением того, что это было не политическое заявление, а стратегическое обещание, реализованное государством.

Судебные материалы, показания свидетелей и потерпевших вновь и вновь возвращают к масштабу этого преступления, разрушая попытки его замалчивания. Ходжалы предстает в суде не как «спорный эпизод», а как доказанный акт геноцида, за который несет ответственность государство-агрессор.

Урбицид и экоцид как продолжение войны

Агрессия Армении против Азербайджана не ограничивалась боевыми действиями. Суд в Баку наглядно демонстрирует, что уничтожение городов и сёл, превращение Агдама, Физули, Джебраила и десятков других населённых пунктов в руины было сознательной и системной политикой. Это - урбицид, направленный на стирание следов азербайджанского присутствия, уничтожение социальной и культурной среды.

Не менее тяжким преступлением стал экоцид: варварское уничтожение лесов, незаконная эксплуатация природных ресурсов, загрязнение водных артерий, хищническая добыча полезных ископаемых. Эти действия не были хаотичными - они осуществлялись в условиях полной безнаказанности и под контролем армянских государственных структур, что находит отражение в судебных материалах.

Все эти факты окончательно разрушают образ «жертвы», который Армения годами пыталась культивировать. Перед судом предстает не сторона, защищающаяся, а государство, выстроившее систему насилия, грабежа и разрушения.

Суд как модель справедливого завершения конфликта

Азербайджан является одной из немногих стран современной истории, которая, опираясь исключительно на собственные силы, без внешней военной помощи, преодолев беспрецедентное политическое давление, не только восстановила территориальную целостность и суверенитет, но и добилась судебного преследования лиц, обвиняемых в военных преступлениях.

Несмотря на попытки давления извне и политизации процесса, принципиальная позиция Президента Ильхама Алиева осталась неизменной. Привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления против человечности, стало не предметом торга, а вопросом принципа и государственной воли.

История знает примеры, когда справедливость восстанавливалась спустя годы - в практике Израиля по розыску нацистских преступников или в деятельности международных трибуналов по бывшей Югославии. Однако Азербайджан продемонстрировал иную модель: суверенное государство самостоятельно восстановило справедливость, не перекладывая ответственность на международные механизмы.

Суд в Баку - это приговор не только конкретным фигурантам, но и всей идеологии армянского сепаратизма, десятилетиями питавшейся ложью и безнаказанностью. Это финальная точка в попытках переписать историю и снять ответственность с государства-агрессора. Азербайджан не просто выиграл войну, он восстановил право, справедливость и историческую истину.