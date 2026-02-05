 Приговор оккупации: суд в Баку ставит точку в истории армянского сепаратизма в Карабахе | 1news.az | Новости
От редакции

Приговор оккупации: суд в Баку ставит точку в истории армянского сепаратизма в Карабахе

Ялчин Алиев16:35 - Сегодня
Приговор оккупации: суд в Баку ставит точку в истории армянского сепаратизма в Карабахе

Справедливость свершилась - именно так следует воспринимать приговоры, вынесенные сегодня судом в отношении представителей верхушки армянского сепаратистского образования, существовавшего на оккупированных территориях Азербайджана.

Судебный процесс, начавшийся в январе 2025 года, вопреки утверждениям злых языков, звучавших из Армении, стал не формальным разбирательством, а полноценным и последовательным установлением истины, в ходе которого были детально рассмотрены преступления, совершенные в период многолетней оккупации, их организаторы, исполнители и политические кураторы. Итогом этого процесса стало не только наказание конкретных лиц, но и юридическое закрепление очевидного факта, состоящего в том, что ответственность за войну, оккупацию, массовые убийства, разрушение городов и уничтожение окружающей среды лежит на Армении как на государстве, создавшем и направлявшем марионеточный режим в Карабахе.

Решением суда пятеро членов незаконного образования приговорены к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, включая преступления против человечности и военные преступления. Бывшие лидеры самопровозглашенного режима Аркадий Гукасян и Бако Саакян приговорены только к 20 годам лишения свободы каждый. Участник Ходжалинской резни Мадат Бабаян осужден на 19 лет. При этом суд особо подчеркнул, что Гукасян, Саакян и Бабаян обвинялись по статьям, предусматривающим пожизненное лишение свободы, и вина каждого из них была доказана в ходе судебного следствия. Однако в силу того, что указанные лица достигли 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора, действующее законодательство Азербайджанской Республики не позволяет назначить им пожизненное наказание. Это обстоятельство следует расценивать не как смягчение ответственности, а как проявление гуманизма и строгого соблюдения закона со стороны азербайджанской судебной системы, которая не отступает от правовых норм даже в отношении лиц, виновных в тяжелейших преступлениях.

Еще семь обвиняемых были приговорены к различным срокам лишения свободы от 15 до 19 лет.

Обвинительное заключение в рамках данного процесса охватывало широкий спектр преступлений, включая ведение агрессивной войны, насильственный захват и удержание власти, участие в этнических чистках, массовые убийства мирного населения, уничтожение населенных пунктов, разрушение гражданской инфраструктуры, урбицид и экоцид. В ходе открытого суда были заслушаны показания потерпевших, исследованы архивные документы, продемонстрированы фото- и видеоматериалы, изучены признания самих обвиняемых, которые в совокупности восстановили полную картину того, как Армения на протяжении десятилетий реализовывала оккупационную политику под прикрытием псевдополитического образования.

Особое значение в этом процессе имели показания, подтверждающие прямое подчинение вооруженных формирований сепаратистов Еревану. Так, бывший «министр обороны» так называемой «Нагорно-Карабахской республики» Левон Мнацаканян признал в суде, что армия самопровозглашенного образования не являлась самостоятельной структурой, а фактически представляла собой крупнейшее военное соединение вооруженных сил Армении. Он подтвердил, что назначения на высшие командные должности утверждались в Ереване, а материально-техническое обеспечение, снабжение вооружением, боеприпасами и личным составом осуществлялось через армянские госструктуры. Эти показания окончательно разрушили культивировавшийся в Армении и транслировавшийся ею на весь мир армянский миф о «самостоятельности» сепаратистского режима и продемонстрировали его истинную роль как инструмента оккупации.

В ходе судебного процесса были представлены видеокадры пребывания Араика Арутюняна на позициях так называемой «армии обороны Карабаха», материалы, подтверждающие участие Бако Саакяна в захвате города Шуша, а также документы, фиксирующие координацию действий между руководством марионеточного режима и официальными властями Армении. Эти факты показали, что сепаратистская структура была создана для политического прикрытия агрессии и служила фасадом, за которым скрывалась государственная ответственность Армении за все совершенные преступления.

Судебный процесс также стал пространством, где вновь прозвучали свидетельства о Ходжалинской трагедии - одном из самых страшных преступлений конца XX века. Показания выживших, материалы следствия и признания участников подтвердили, что нападение на мирных жителей Ходжалы носило целенаправленный характер и сопровождалось массовыми убийствами, издевательствами и насилием.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев задолго до восстановления территориальной целостности страны заявлял, что преступления против азербайджанского народа не будут забыты. В одном из своих выступлений он подчеркивал: «Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид. Мы добьемся того, чтобы виновные понесли наказание. Если международные структуры не хотят или не способны это сделать, мы сделаем это сами». Сегодняшние приговоры стали прямым подтверждением того, что это не были декларации. Президент проявил политическую волю и принципиальность, остался верен слову, данному народу, и довел этот вопрос до логического и юридического завершения.

Азербайджан стал одной из немногих стран в современной истории, которая без внешней военной помощи, вопреки политическому давлению и попыткам вмешательства, восстановила свою территориальную целостность и полный суверенитет, а затем обеспечила судебное преследование лиц, обвиняемых в военных преступлениях. В период судебного процесса на страну оказывалось серьезное давление из-за рубежа, предпринимались попытки политизировать разбирательство и представить преступников в качестве жертв и даже мучеников. Однако это давление не повлияло на позицию государства и не заставило отступить от принципа справедливости.

Из мировой истории известно, что многие войны заканчиваются без суда над виновными в массовых убийствах мирных жителей, что оставляет конфликты незавершенными в моральном и правовом смысле. История знает примеры, когда преступники десятилетиями избегали ответственности. Израиль спустя годы после Второй мировой войны разыскивал и привлекал к ответственности нацистских преступников, причастных к уничтожению еврейского народа, хотя далеко не все из них понесли заслуженное наказание. В бывшей Югославии судебное преследование военных преступников стало возможным лишь в результате международных усилий и создания специальных трибуналов. Азербайджан же прошел этот путь самостоятельно, опираясь на собственную силу, право и решимость.

Сегодняшние приговоры - это не месть и не политический жест. Это восстановление справедливости и юридическая фиксация ответственности за агрессию, оккупацию, геноцид, урбицид и экоцид. Судебный процесс ясно показал, что марионеточный режим в Карабахе был лишь исполнителем воли Еревана, а Армения как государство несет ответственность за все, что произошло на оккупированных территориях. Этот вердикт стал не только финалом конкретного дела, но и важной точкой в истории конфликта, доказав, что преступления против человечности не имеют срока давности и не могут быть списаны на политическую конъюнктуру.

Справедливость свершилась - и в этом заключается главный итог как судебного процесса, так и всей многолетней борьбы Азербайджана за правду, суверенитет и достоинство своих граждан.

