 Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций и боевых поручений с целью оккупации территорий Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций и боевых поручений с целью оккупации территорий Азербайджана

First News Media16:22 - Сегодня
Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций и боевых поручений с целью оккупации территорий Азербайджана

В ходе продолжившегося 19 мая в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы о своей деятельности на захваченных территориях Азербайджана после оккупации города Шуша, в каком отряде он служил, с какими командирами встречался и что обсуждал.

Он сказал, что с июня 1993 года являлся начальником штаба тыла.

Бако Саакян также появлялся на видеозаписи, показанной во время допроса обвиняемого. На кадрах видно, как сидящие за столом военнослужащие обсуждают документы и карту. Из видеозаписи и показаний Б. Саакяна стало известно, что там на обсуждениях присутствовали различные командиры.

На показанной видеозаписи Б. Саакян признал себя, генерала Кристапора Иваняна, Самвела Карапетяна, Мовсеса Акопяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Вачагана Исханяна и других.

Гражданин Армении Бако Саакян, некогда «руководивший» так называемым режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, а в настоящее время обвиняемый в Баку за совершение многочисленных преступлений против Азербайджана и нашего народа, на открытом судебном заседании признался, что принимал участие в подготовке и обсуждении военных операций и боевых поручений, осуществленных с целью оккупации наших суверенных территорий Арменией.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
135

Актуально

Повестка Президента

Азербайджан на саммите Европейского политсообщества: дипломатия, стратегия, ...

Политика

Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций и боевых ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную военную службу

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

Политика

Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций и боевых поручений с целью оккупации территорий Азербайджана

На суде заслушаны высказывания бывшего президента Армении, изложенные на видеозаписи о цели и причинах оккупации суверенных территорий Азербайджана

Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран - ФОТО

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Иран должны продолжать экономическое сотрудничество, укреплять двусторонние связи

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Состоялся разговор Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ВИДЕО

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку - ФОТО

В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз-2025» - ФОТО - ВИДЕО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Ватикан - ФОТО

Последние новости

Начались работы по капитальному ремонту дорог, соединяющих 6 населенных пунктов в Гусаре

Сегодня, 16:32

Бако Саакян признался в суде в участии в подготовке военных операций и боевых поручений с целью оккупации территорий Азербайджана

Сегодня, 16:22

Названа стоимость подаренного Трампу воздушного дворца

Сегодня, 16:17

На суде заслушаны высказывания бывшего президента Армении, изложенные на видеозаписи о цели и причинах оккупации суверенных территорий Азербайджана

Сегодня, 16:10

Кочарян впервые сообщил о звонке Саргсяну во время «бархатной революции» 2018 года

Сегодня, 16:04

Артист новой волны электронного перформанса Anyma выступит в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 16:03

Birbank Biznes встретился с предпринимателями в Габале

Сегодня, 15:59

Крупная партия наркотиков изъята в Джалилабаде

Сегодня, 15:46

Литва подала в МУС иск на Беларусь

Сегодня, 15:27

Установлена личность человека, разбившего стекло пассажирского автобуса в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

Лавров едет в Армению

Сегодня, 15:23

Проведено очередное заседание Комиссии по подготовке новых программ высшего образования - ФОТО

Сегодня, 15:21

Внимание водителям: сильный туман ухудшит видимость на дорогах

Сегодня, 15:17

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную военную службу

Сегодня, 15:00

В столице Азербайджана завершился первый сезон международной Недели моды MBFW Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 14:53

Азербайджан на саммите Европейского политсообщества: дипломатия, стратегия, влияние

Сегодня, 14:50

Беларусь и Россия никогда не предлагали Армении вступить в Союзное государство – Кочарян

Сегодня, 14:43

В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 85-летию выдающегося поэта, переводчика украинской литературы Аббаса Абдуллы - ФОТО

Сегодня, 14:35

МЧС остановило работу опасного детского центра на Абшероне - ВИДЕО

Сегодня, 14:27

Израиль поблагодарил Азербайджан за 12 баллов на «Евровидении»: «Çox sağ olun, gardaşlar!» - ВИДЕО

Сегодня, 14:22
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50