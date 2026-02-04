Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

Илон Маск - первый человек в истории, состояние которого превысило 800 млрд долларов (1,36 трлн манатов), следует из глобального рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

Он разбогател после сделки по слиянию SpaceX и xAI, которая оценила объединенную компанию в 1,25 трлн долларов - И.Маску осталось не так много, чтобы стать первым в мире триллионером, отмечает американский Forbes.

Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого превысило 800 млрд долларов - по данным глобального рейтинга Forbes Real-Time Billionaires, состояние И.Маска, богатейшего человека в мире, оценивается в 852,5 млрд долларов.

За последние четыре месяца Маск уже четырежды обновлял рекорды по размеру состояния. В октябре он стал первым в мире человеком с состоянием в 500 млрд долларов после резкого роста акций Tesla на фоне его ухода из департамента эффективности правительства США (DOGE). В декабре состояние Маска превысило 600 млрд долларов на фоне роста оценки SpaceX. Всего несколько дней после этого оно доросло до 700 млрд долларов, когда Верховный суд штата Делавэр восстановил опционы И.Маска на акции Tesla, которые аннулировала нижестоящая инстанция в 2024 году.

Сейчас Маск богаче второго человека в рейтинге Forbes Real-Time Billionaires - сооснователя Google Ларри Пейджа - примерно на 575 млрд долларов. Состояние Пейджа на 4 февраля 2026 года оценивается почти в 278 млрд долларов: И.Маску осталась примерно половина от этой суммы, чтобы стать первым в мире триллионером, отмечает Forbes.

Источник: Forbes.ru