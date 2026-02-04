 Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

First News Media15:05 - Сегодня
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

Илон Маск - первый человек в истории, состояние которого превысило 800 млрд долларов (1,36 трлн манатов), следует из глобального рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

Он разбогател после сделки по слиянию SpaceX и xAI, которая оценила объединенную компанию в 1,25 трлн долларов - И.Маску осталось не так много, чтобы стать первым в мире триллионером, отмечает американский Forbes.

Илон Маск стал первым в истории человеком, состояние которого превысило 800 млрд долларов - по данным глобального рейтинга Forbes Real-Time Billionaires, состояние И.Маска, богатейшего человека в мире, оценивается в 852,5 млрд долларов.

За последние четыре месяца Маск уже четырежды обновлял рекорды по размеру состояния. В октябре он стал первым в мире человеком с состоянием в 500 млрд долларов после резкого роста акций Tesla на фоне его ухода из департамента эффективности правительства США (DOGE). В декабре состояние Маска превысило 600 млрд долларов на фоне роста оценки SpaceX. Всего несколько дней после этого оно доросло до 700 млрд долларов, когда Верховный суд штата Делавэр восстановил опционы И.Маска на акции Tesla, которые аннулировала нижестоящая инстанция в 2024 году.

Сейчас Маск богаче второго человека в рейтинге Forbes Real-Time Billionaires - сооснователя Google Ларри Пейджа - примерно на 575 млрд долларов. Состояние Пейджа на 4 февраля 2026 года оценивается почти в 278 млрд долларов: И.Маску осталась примерно половина от этой суммы, чтобы стать первым в мире триллионером, отмечает Forbes.

Источник: Forbes.ru

Поделиться:
277

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ...

Политика

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ...

Мнение

Как западные элиты критикуют Азербайджан, сами будучи в сети Эпштейна

Политика

В Армению транзитом через Азербайджан отправят очередные вагоны с российским ...

В мире

Ираклий Кобахидзе: Грузия хочет перезагрузки отношения с США

Племянник убитого сына Каддафи опубликовал его последнее сообщение

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

Текст новой Конституции Армении будет готов в ближайшие полгода

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

МИД Ирана заявил о готовности к возможному конфликту

Последние новости

На таможне в арбузном грузе нашли особо крупную партию марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Ираклий Кобахидзе: Грузия хочет перезагрузки отношения с США

Сегодня, 16:18

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время

Сегодня, 16:13

В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

Сегодня, 16:10

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:58

Румынские приключения братьев Керимовых - Как была приобретена многочисленная недвижимость?

Сегодня, 15:52

Как западные элиты критикуют Азербайджан, сами будучи в сети Эпштейна

Сегодня, 15:35

Сегодня день рождения Полада Бюльбюльоглу - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Нигяр Кочарли готовится к суду с LIV Bona Dea: «Представляю всех пациентов, пострадавших от их действий» – ФОТО

Сегодня, 15:27

В школе №163 десятиклассник выпал из окна

Сегодня, 15:25

В Армению транзитом через Азербайджан отправят очередные вагоны с российским зерном

Сегодня, 15:20

Племянник убитого сына Каддафи опубликовал его последнее сообщение

Сегодня, 15:13

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 800 млрд долларов

Сегодня, 15:05

Погода на четверг: В Баку усилится ветер, пойдет снег

Сегодня, 14:50

Электронное торговое декларирование: правила меняются с 1 июня

Сегодня, 14:40

«Кифаят», «Бясти», «Гызтамам»: история имен, в которых зашито гендерное предпочтение

Сегодня, 14:33

Суд истории: Баку ставит точку в идеологии армянского сепаратизма

Сегодня, 14:22

«Ньюкасл» объявил цену билетов на матч с «Карабахом» в Баку

Сегодня, 14:05

В Сумгайыте из частного дома украдены предметы домашнего обихода на сумму 2000 AZN - ВИДЕО

Сегодня, 13:53

Текст новой Конституции Армении будет готов в ближайшие полгода

Сегодня, 13:40
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48