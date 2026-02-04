РФ рассчитывает, что Турция выступит против попыток помешать энергосотрудничеству

Москва рассчитывает, что Анкара выскажется против попыток помешать энергетическому сотрудничеству России и Турции.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с высказыванием французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро.

Дипломат обратила внимание на слова Барро, касающиеся обсуждения с официальной Анкарой усилий по сокращению доходов России от экспорта энергоносителей и противодействию ее незаконным поставкам нефти.

«Мы рассчитываем, что турецкие партнеры, осознавая преимущество проверенных временем партнерских отношений с нашей страной, четко и недвусмысленно выскажутся против подобных попыток вмешательства извне и дадут соответствующую публичную оценку этим нелегитимным действиям», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что противники эффективного российско-турецкого экономического сотрудничества продолжают предпринимать попытки ограничить возможности двусторонней торговли стран. «Именно так мы и расцениваем заявление главы французского внешнеполитического ведомства, - сказала она. - Мы исходим из того, что многоплановое российско-турецкое взаимодействие в торгово-экономической сфере является взаимовыгодным, вносит существенный вклад в том числе и в обеспечение энергетической безопасности Турции и европейских потребителей российских энергоресурсов».

Источник: ТАСС