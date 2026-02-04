Лидер Колумбии передал Трампу список наркобаронов для преследования во всем мире

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что передал своему американскому коллеге Дональду Трампу список с именами наркобаронов, проживающих за пределами республики, и заявил о необходимости их преследования совместными усилиями.

"Первую линию в наркоторговле занимают те, кто живут в Дубае, Мадриде, Майами. Я передал их имена и связанных с ними лиц президенту Трампу. Это основные главари. Их деньги находятся вне Колумбии, и необходимо совместно преследовать их в сотрудничестве с разведкой различных стран", - сказал он на пресс-конференции после встречи с американским лидером в Вашингтоне.

По мнению Петро, для победы над транснациональной наркоторговлей в первую очередь необходимо задержать главарей преступных цепочек, среди которых есть и колумбийцы, но они не составляют большинство.

Источник: ТАСС