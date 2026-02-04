Найден пропавший в Баку студент - ФОТО

Местонахождение 19-летнего Васифа Абидинова, который, не уведомив членов семьи, покинул место проживания и направился в неизвестном направлении, было установлено сотрудниками полиции.

В.Абидинов доставлен в отделение полиции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что в ходе проверки не было выявлено каких-либо криминальных обстоятельств его исчезновения - выяснилось, что данный поступок был связан с личными мотивами.

С В.Абидиновым была проведена профилактическая беседа, ему было разъяснено, что подобное поведение вызывает беспокойство у членов семьи и близких.

Напомним, что В.Абидинов учится на втором курсе Гянджинского государственного аграрного университета и приехал в Баку к своему дяде, чтобы провести каникулы.

Читайте по теме:

В Баку пропал студент