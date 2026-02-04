«Вы не наследники Платона и Аристотеля»: Албано-греческие противоречия вновь дали о себе знать - ВИДЕО

Публичная дискуссия на недавнем Саммите по устойчивому развитию в Абу-Даби обернулась дипломатическим и медийным скандалом.

Высказывания премьер-министра Албании Эди Рамы в адрес греко-американского журналиста CNN Джона Дефтериоса вызвали резкую реакцию в греческих СМИ и вновь обнажили хроническую напряженность в албано-греческих отношениях, где даже протокольные оговорки нередко перерастают в политические стычки.

Инцидент произошел во время публичной панельной дискуссии с участием Эди Рамы и премьер-министра Черногории Милойко Спайича. Поводом для напряженного диалога стало неправильное произношение модератором имен участников дискуссии.

Если премьер-министр Черногории отреагировал на ошибку спокойно, то Эди Рама, по данным Prothotema, был заметно раздражен и связал оговорки журналиста с его греческим происхождением.

Как развивался конфликт

Ситуация обострилась после того, как в ходе обсуждения энергетических инвестиций в Албании Эди Рама упомянул министра энергетики ОАЭ Султана Аль-Джабера, назвав его «наставником» и поинтересовавшись, знаком ли он модератору. Журналист ответил с юмором, что вызвало смех и аплодисменты в зале. Однако премьер-министр Албании, по всей видимости, воспринял реплику иначе и перешёл к резким обобщениям.

Фрагменты диалога

Джон Дефтериос:

«Давайте поприветствуем Его Превосходительство Эди Раме, премьер-министра Албании… и Его Превосходительство Милойко Спасича, премьер-министра Черногории».

Милойко Спайич:

«Милойко Спайич».

Джон Дефтериос:

«У меня итальянский и греческий акцент».

Эди Рама:

«Правильно — Эди Рама, а не Раме. Вы же грек, верно?»

Джон Дефтериос:

«Да, я грек».

Эди Рама:

«Вот почему вы неправильно произносите наши имена. Вы так делаете. Я это знаю, потому что мы соседи».

Позже Рама добавил:

Эди Рама:

«Вы всегда недооцениваете людей, потому что думаете, что обладаете монополией на философию и являетесь прямыми наследниками Платона и Аристотеля. Но это не так».

В дальнейшем он также позволил себе резкие ремарки о деньгах и инвестициях.

Эди Рама:

«Когда вы говорите о своих деньгах, вы добавляете три нуля. Когда говорите о деньгах других — вычитаете три нуля. Вот что вы делаете».

Реакция греческих СМИ и ответ Рамы

Греческие СМИ и ряд политиков расценили заявления Рамы как уничижительные и национально окрашенные. В ответ премьер-министр Албании опубликовал пост в социальной сети X, заявив, что его слова были «вырваны из контекста» и носили характер «дружеского юмора».

Рама подчеркнул, что не ставил под сомнение вклад Древней Греции в мировую цивилизацию:

«Я ни на секунду не сомневаюсь, что Платон и Аристотель - греческие философы, а Древняя Греция - колыбель европейской цивилизации».

Он также отметил, что испытывает «самые позитивные чувства» к Греции и уважает греческий народ и премьер-министра страны. В то же время Рама добавил, что тех, кто, по его словам, «реагирует с националистическим рвением», он не считает наследниками античных философов.

Инцидент в Абу-Даби вновь продемонстрировал, насколько хрупкими остаются албано-греческие отношения. Несмотря на официальные заявления о добрососедстве, между двумя странами на протяжении многих лет сохраняется высокий уровень взаимной чувствительности.

Исторические споры, вопросы национальных меньшинств, интерпретация истории, а также резонансные заявления политиков регулярно приводят к дипломатическим и медийным столкновениям. Даже на международных площадках подобные противоречия вспыхивают при первой возможности, превращая бытовые или протокольные эпизоды в полноценные политические скандалы.

Скандал вокруг слов Эди Рамы стал очередным подтверждением того, что албано-греческая проблематика остаётся фактором нестабильности, который легко активизируется - даже в формате публичной дискуссии на международном саммите.