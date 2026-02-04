 «Вы не наследники Платона и Аристотеля»: Албано-греческие противоречия вновь дали о себе знать - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Вы не наследники Платона и Аристотеля»: Албано-греческие противоречия вновь дали о себе знать - ВИДЕО

First News Media11:40 - Сегодня
«Вы не наследники Платона и Аристотеля»: Албано-греческие противоречия вновь дали о себе знать - ВИДЕО

Публичная дискуссия на недавнем Саммите по устойчивому развитию в Абу-Даби обернулась дипломатическим и медийным скандалом.

Высказывания премьер-министра Албании Эди Рамы в адрес греко-американского журналиста CNN Джона Дефтериоса вызвали резкую реакцию в греческих СМИ и вновь обнажили хроническую напряженность в албано-греческих отношениях, где даже протокольные оговорки нередко перерастают в политические стычки.

Инцидент произошел во время публичной панельной дискуссии с участием Эди Рамы и премьер-министра Черногории Милойко Спайича. Поводом для напряженного диалога стало неправильное произношение модератором имен участников дискуссии.

Если премьер-министр Черногории отреагировал на ошибку спокойно, то Эди Рама, по данным Prothotema, был заметно раздражен и связал оговорки журналиста с его греческим происхождением.

Как развивался конфликт

Ситуация обострилась после того, как в ходе обсуждения энергетических инвестиций в Албании Эди Рама упомянул министра энергетики ОАЭ Султана Аль-Джабера, назвав его «наставником» и поинтересовавшись, знаком ли он модератору. Журналист ответил с юмором, что вызвало смех и аплодисменты в зале. Однако премьер-министр Албании, по всей видимости, воспринял реплику иначе и перешёл к резким обобщениям.

Фрагменты диалога

Джон Дефтериос:

«Давайте поприветствуем Его Превосходительство Эди Раме, премьер-министра Албании… и Его Превосходительство Милойко Спасича, премьер-министра Черногории».

Милойко Спайич:

«Милойко Спайич».

Джон Дефтериос:

«У меня итальянский и греческий акцент».

Эди Рама:

«Правильно — Эди Рама, а не Раме. Вы же грек, верно?»

Джон Дефтериос:

«Да, я грек».

Эди Рама:

«Вот почему вы неправильно произносите наши имена. Вы так делаете. Я это знаю, потому что мы соседи».

Позже Рама добавил:

Эди Рама:

«Вы всегда недооцениваете людей, потому что думаете, что обладаете монополией на философию и являетесь прямыми наследниками Платона и Аристотеля. Но это не так».

В дальнейшем он также позволил себе резкие ремарки о деньгах и инвестициях.

Эди Рама:

«Когда вы говорите о своих деньгах, вы добавляете три нуля. Когда говорите о деньгах других — вычитаете три нуля. Вот что вы делаете».

Реакция греческих СМИ и ответ Рамы

Греческие СМИ и ряд политиков расценили заявления Рамы как уничижительные и национально окрашенные. В ответ премьер-министр Албании опубликовал пост в социальной сети X, заявив, что его слова были «вырваны из контекста» и носили характер «дружеского юмора».

Рама подчеркнул, что не ставил под сомнение вклад Древней Греции в мировую цивилизацию:

«Я ни на секунду не сомневаюсь, что Платон и Аристотель - греческие философы, а Древняя Греция - колыбель европейской цивилизации».

Он также отметил, что испытывает «самые позитивные чувства» к Греции и уважает греческий народ и премьер-министра страны. В то же время Рама добавил, что тех, кто, по его словам, «реагирует с националистическим рвением», он не считает наследниками античных философов.

Инцидент в Абу-Даби вновь продемонстрировал, насколько хрупкими остаются албано-греческие отношения. Несмотря на официальные заявления о добрососедстве, между двумя странами на протяжении многих лет сохраняется высокий уровень взаимной чувствительности.

Исторические споры, вопросы национальных меньшинств, интерпретация истории, а также резонансные заявления политиков регулярно приводят к дипломатическим и медийным столкновениям. Даже на международных площадках подобные противоречия вспыхивают при первой возможности, превращая бытовые или протокольные эпизоды в полноценные политические скандалы.

Скандал вокруг слов Эди Рамы стал очередным подтверждением того, что албано-греческая проблематика остаётся фактором нестабильности, который легко активизируется - даже в формате публичной дискуссии на международном саммите.

Поделиться:
364

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ...

Мнение

Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

Общество

В результате сильного ветра в Баку пострадали десятки деревьев - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

В мире

Текст новой Конституции Армении будет готов в ближайшие полгода

В Армении заявили, что страна останется парламентской республикой

Число жертв аномальных снегопадов в Японии достигло 30 - ФОТО

«Вы не наследники Платона и Аристотеля»: Албано-греческие противоречия вновь дали о себе знать - ВИДЕО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

В Украине в результате атаки дрона погибли по меньшей мере 15 шахтеров - ОБНОВЛЕНО

Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

У Джеффри Эпштейна оказались фрагменты кисвы Каабы - шокирующие детали документов DOJ

Последние новости

Текст новой Конституции Армении будет готов в ближайшие полгода

Сегодня, 13:40

В Азербайджане наблюдается метель

Сегодня, 13:30

В Армении заявили, что страна останется парламентской республикой

Сегодня, 13:23

Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

Сегодня, 13:20

Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО

Сегодня, 13:17

Жители сообщают об опасном тоннеле на одной из ключевых трасс Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

ЦБА перевел Министерству финансов нереализованные в прошлом году 541 млн долларов

Сегодня, 13:05

Смерть годовалого ребенка зафиксирована в одном из районов Баку

Сегодня, 13:03

Наиля Аскерзаде вновь в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:00

Число жертв аномальных снегопадов в Японии достигло 30 - ФОТО

Сегодня, 12:55

В результате сильного ветра в Баку пострадали десятки деревьев - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:47

Талех Кязимов: Предложение валюты превысило спрос

Сегодня, 12:40

Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

Сегодня, 12:33

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом

Сегодня, 12:30

В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров - ФОТО

Сегодня, 12:25

Председатель ЦБА обнародовал прогнозы по экономическому росту и балансу текущих операций

Сегодня, 12:18

Произошло ДТП с участием грузового автомобиля в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

SOCAR усилила меры безопасности с учетом ухудшающихся погодных условий

Сегодня, 12:05

Silk Way West Airlines получила четвёртый грузовой самолёт Boeing 777F в рамках программы обновления флота

Сегодня, 12:00

Определены даты и места проведения выпускных экзаменов для 9-х классов

Сегодня, 11:58
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48