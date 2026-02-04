Талех Кязимов: Предложение валюты превысило спрос

«В прошлом году на валютном рынке предложение превысило спрос».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Талех Кязимов отметил: «В среднем на одном аукционе при предложении в 70 миллионов долларов США спрос составлял 54 миллиона долларов».

Он добавил: «Аналогичная тенденция наблюдалась и в операциях физических лиц с наличной валютой, банками было куплено 423 миллиона долларов. Это свидетельствует о том, что население больше продает валюту, чем покупает. В то же время Центральный банк осуществил на валютных аукционах продажу валюты на 400 миллионов долларов США меньше по сравнению с предыдущим периодом».

Гафар Агаев