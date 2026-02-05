Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Посольство США в Азербайджане будет осуществлять приоритетные записи на собеседование для получения виз со стороны лиц, имеющих билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

Об этом говорится на официальной странице посольства в соцсети "Х".

"Для обладателей билетов, которые будут путешествовать в США в этом году, чтобы посмотреть матчи ЧМ-2026, у нас отличные новости: мы предоставляем возможность приоритетной записи на собеседование для получения визы в США! Если вы приобрели билет непосредственно у FIFA, вы можете присоединиться к программе FIFA PASS прямо сейчас", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что ЧМ по футболу пройдет в июне-июле 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. При этом большинство матчей будут сыграны в Соединенных Штатах.