На суде над гражданами Армении ещё 7 обвиняемых приговорены к различным срокам лишения свободы

На судебном процессе по делу граждан Армении, продолжающемся в Бакинском военном суде, зачитаны приговоры обвиняемым лицам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно приговору, Меликсет Пашаян приговорен к 19 годам лишения свободы, Гарик Мартиросян — к 18 годам, Давид Аллахвердян — к 16 годам, Левон Балаян — к 16 годам, Василий Бегларян — к 15 годам, Гурген Степанян — к 15 годам, Эрик Казарян — к 15 годам лишения свободы.

На суде над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, оглашены окончательные приговоры.