Трамп призвал американцев «оставить тему» Эпштейна и оскорбил журналистку CNN за настойчивость по данной теме - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп 4 февраля призвал американцев «оставить тему» файлов Джеффри Эпштейна и сосредоточиться на других вопросах.

Он сделал это на фоне новых политических и международных скандалов, которые усилили давление на Белый дом и Конгресс.

Трамп отметил, что последние публикации документов не содержат ничего компрометирующего лично его. По словам президента, материалы лишь подтверждают версию заговора против него. Глава Белого дома добавил, что стране пора переключиться на темы, которые волнуют избирателей, включая здравоохранение и экономику.

Трамп также попытался сместить фокус на демократов и семью Клинтонов. Он назвал историю с Эпштейном «проблемой демократов» и подчеркнул, что республиканцы не несут ответственности за прошлые связи финансиста. Этот комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что Билл и Хиллари Клинтон дадут показания в Конгрессе позже в этом месяце.

Реагируя на вопрос журналистки телеканала CNN Кейтлан Коллинз о потерпевших по делу Эпштейна, Трамп подверг ее критике и обвинил во лжи, объяснив это тем, что ни разу не видел, как она улыбается.

«Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы вы улыбались. Я знаю вас уже 10 лет, и ни разу не видел улыбки на вашем лице. Знаете, почему вы не улыбаетесь? Потому что вы не говорите правду», — сказал глава государства на брифинге в Белом доме.

Американский лидер также назвал женщину «худшим репортёром». По словам Трампа, её работа приводит к тому, что CNN якобы имеет низкие рейтинги.

Ранее, в начале декабря Трамп назвал Кейтлан Коллинз «глупой» после того, как она упомянула в своей программе о том, что строительство бального зала в Белом доме обойдется дороже, чем было заявлено год назад. Президент объяснил увеличение сметы расширением площади помещения вдвое, а также качеством отделки и интерьеров.

В ноябре американский лидер назвал «свинкой» журналистку агентства Bloomberg, задавшую вопрос об Эпштейне.

Источники: «TRT на русском», «Аргументы и факты»