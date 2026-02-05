Лавров заявил о выводе российских компаний из Венесуэлы

Российские компании откровенно вытесняются из Венесуэлы после операции США в стране.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT ко Дню дипломатического работника.

"И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы", - сказал министр.

Американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

Источник: ТАСС