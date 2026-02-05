Дефицит бюджета России в этом году может в три раза превысить запланированный показатель

Государственный дефицит России может к концу 2026 года почти втрое превысить официальный целевой показатель, поскольку снижение закупок нефти Индией и растущие скидки на нефть сокращают доходы, а расходы могут оказаться выше, чем ожидалось, сообщил Reuters источник, близкий к правительству.

Источник сослался на расчеты связанного с правительством аналитического центра, которые показали возможное снижение доходов от энергоносителей на 18% в 2026 году по сравнению с планом правительства, что приведет к дефициту бюджета в размере от 3,5% до 4,4%, тогда как на 2026 год дефицит запланирован на уровне 1,6% ВВП.

Ожидается, что общие бюджетные доходы сократятся на 6% по сравнению с планом и составят 37,9 триллиона рублей. Оценки также предполагают увеличение расходов на 4,1%–8,4%.

«Бюджетная ситуация резко ухудшается. Доходы будут ниже, а расходы выше», — сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

Расчеты российского правительства и центрального банка, как правило, исходят из предположения о сохранении статус-кво — что война в Украине продолжится в 2026 году и что западные санкции останутся в силе.

Источник сообщил, что хотя растущий дефицит и сокращающиеся резервы не приведут к экономическому коллапсу, они потребуют ответных мер со стороны властей.

При этом меры, заложенные в текущем бюджете, такие как объявленное незначительное сокращение военных расходов, являются «нереалистичными», заявил источник.