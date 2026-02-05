Крах поиска «слабого звена»

Автор: Ибрагим Мамедов, Доктор философии по истории





























Ключевые тезисы:

Азербайджан подвергается дезинформационным атакам, так как является «соединительным звеном» в военно-экономической интеграции ОТГ (Организации тюркских государств).

Парафирование мирного договора в Вашингтоне лишило внешние силы главного рычага, использовавшегося для манипуляций в регионе, что вызвало раздражение против Азербайджана.

Стратегия ЕС по отказу от российского газа превращает Азербайджан в критически важного и безальтернативного поставщика газа, что усиливает конкуренцию и политическое давление.

Активное участие Азербайджана в процессах на Ближнем Востоке, стратегическое сотрудничество со странами Персидского залива и членство в «Совете мира» подтверждают новый геополитический статус страны, но параллельно провоцируют международное давление.

Попытки шантажа являются «черным пиаром», если не основаны на фактах государственной измены или правонарушений. Отказ поддаваться шантажу — показатель приоритета национальных интересов и высокого политического иммунитета.

Уже длительное время наблюдается информационное давление и дезинформационные атаки на Азербайджан и его политическое руководство. Однако после создания в Давосе «Совета мира» мы видим еще большее усиление этого давления. Похоже, что в этот очень опасный для народов и государств исторический период информационная война составляет передний край фронта. Тот, кто сможет удержать передовую, сможет контролировать ситуацию.



Геополитические причины дезинформационных атак на Азербайджан:

1. Попытки превратить «соединительное звено» ОТГ в «слабое звено»

Усиление экономической и военной интеграции Организации тюркских государств (ОТГ), а также выступление с единых позиций в сфере безопасности, естественно, вызывают беспокойство у альтернативных геополитических претендентов.



7 октября 2025 года на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале Президент Ильхам Алиев предложил провести в 2026 году совместные военные учения стран-участниц в Азербайджане. Вслед за военным союзничеством Азербайджана и Турции, Баку и Астана стали локомотивами интеграции Азербайджана и Центральной Азии в сфере обороны и безопасности. В 2024–2025 годах эти две ведущие страны Среднего коридора провели двусторонние учения 4 раза, а один раз в Казахстане прошли масштабные оперативно-тактические командно-штабные учения с участием Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Теперь, после совместных военных учений уровней: 1) Азербайджан–Турция, 2) Азербайджан–Казахстан, 3) Азербайджан и страны Центральной Азии, ожидается 4-й уровень — этап совместных военных учений всех стран ОТГ.



В сентябре 2025 года в Баку в многонациональных учениях сил специального назначения «Бесконечное братство – IV» приняли участие военнослужащие Турции, Казахстана, Узбекистана, Пакистана и Катара. На наших глазах шаг за шагом формируется новый геополитический, экономический и военный центр силы, которому прогнозируют ведущие позиции в Евразии. Азербайджан является «соединительным звеном» этого центра силы, обладающего глобальным потенциалом влияния. Поэтому попытки соперничающих центров силы превратить это «соединительное звено» в «слабое звено» были ожидаемы.

2. Вашингтонский саммит 8 августа: Главный шаг к миру с Арменией

Парафирование мирного договора с Арменией в Вашингтоне 8 августа 2025 года лишило силы, извлекавшие геополитические дивиденды из конфликта между двумя странами Южного Кавказа, очень серьезного рычага влияния. Вражда между Баку и Ереваном как геополитический ресурс была снята с повестки дня и ликвидирована, геополитическая безопасность Южного Кавказа укрепилась. Именно следствием этого является наблюдаемая активность групп в различных направлениях, в том числе в Совете Европы, которые все еще пытаются усилить напряженность между Арменией и Азербайджаном.



3. Саммит в Давосе и членство в Совете мира: Национальные интересы Азербайджана в ближневосточном раскладе

Азербайджан не только участвует в переформатировании Ближнего и Среднего Востока, но наша страна и Президент Ильхам Алиев являются одними из ведущих лидеров в этой кампании. Звонок Президента Азербайджана президенту Ирана в этот напряженный период и заявление о готовности «внести вклад в устранение напряженности» показывают, насколько действенными рычагами обладает Азербайджан в урегулировании крупнейшего и опаснейшего военного противостояния последних десятилетий. Темы, обсуждавшиеся в ходе телефонного разговора президентов, свидетельствуют о наличии доверия и надежности в отношениях.

Присуждение Президенту Ильхаму Алиеву «Премии Заид за человеческое братство» демонстрирует уровень отношений Азербайджана не только с ОАЭ, но и со странами Персидского залива в целом. Установление институционального сотрудничества между странами Персидского залива и Организацией тюркских государств, создание нового и более широкого формата экономического сотрудничества между Центральной Азией, Азербайджаном и странами Залива входит в стратегические планы Президента Ильхама Алиева в отношении региона. Президент подчеркнул это на саммите SPECA, прошедшем в Баку в 2023 году, пригласив в качестве почетных гостей представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Генерального секретаря ССАГПЗ Джасема Мухаммеда аль-Будайви. Это было составной частью политики Президента Ильхама Алиева по усилению роли Азербайджана как стратегического моста и узла между Центральной Азией и регионом Залива. А совместные военные учения военных Азербайджана и ОАЭ являются проявлением поднятия экономических и геополитических связей на уровень обороны и безопасности.



И это не первый пример военных учений. Как мы уже отмечали, в сентябре 2025 года в Баку в многонациональных учениях спецназа «Бесконечное братство – IV» военнослужащие Катара также принимали участие вместе с военными Турции, Казахстана, Узбекистана и Пакистана. Наряду со стратегическими инвестициями стран Залива в сферы зеленой энергии и нефтегазовой отрасли, совместные военные учения могут стать прочным фундаментом союзничества ОТГ и стран Залива в планах по Ближнему и Среднему Востоку. Вручение Президенту Азербайджана «Премии Заид за человеческое братство» является одним из ярких примеров того, что союзничество уже состоялось, а проводимая политика дает желаемые результаты на самом критическом этапе глобальной безопасности.



Логический вывод заключается в том, что Азербайджан выполняет свою дипломатическую миссию как один из важных факторов в важнейшей теме Ближнего Востока — противостоянии Иран-США и Иран-Израиль, и намерен интегрировать свои национальные интересы в новый порядок в очень сложный, решающий исторический момент. Членство в Совете мира — это новый геополитический статус и влияние новых условий, возникших после 44-дневной войны, в масштабе Ближнего и Среднего Востока. Участие Азербайджана в Совете мира — единственной международной коалиции по урегулированию на Ближнем и Среднем Востоке, — безусловно, провоцирует усиление дезинформационного и шантажного давления.

4. Азербайджанский газ на европейском рынке: безальтернативный источник

Кроме того, азербайджанский газ, заходя на рынки Австрии и Германии, закрепляется на крупнейшем рынке Европы. Регламент ЕС 2026/261 о постепенном отказе ЕС от российского газа, принятый Европейским парламентом и Советом 26 января и вступивший в силу 3 февраля, еще больше укрепит позиции азербайджанского газа на европейских рынках.

А именно:

Критически важный узел Странджа-1/Малкочлар — это инфраструктура, транспортирующая азербайджанский газ из Турции в Болгарию, а оттуда в другие страны Восточной Европы. Хотя в Регламенте, являющемся стратегией полного отказа от российского газа, предусмотрен поиск других альтернатив, на данный момент Азербайджан представлен как единственный критически важный поставщик газа, а Турция — как основной транзитный хаб. При этом Регламент предусматривает применение строгого контроля за куплей-продажей российского газа. Поставщики газа должны предоставить доказательства того, что продукт не закуплен у России. Альтернативами азербайджанскому и каспийскому газу являются США и источники сжиженного газа. Нет нужды доказывать, что в этом случае природный газ, идущий из Азербайджана, выходит на рынок как самый конкурентоспособный продукт.



Регламент Европарламента и Совета 2026/261 многократно повышает и без того критическую значимость Азербайджана для Европейского Союза. Это усиливает конкуренцию как среди внешних, так и внутренних соперников на самом богатом рынке мира. Именно по этой причине предпринимаются попытки превратить зимнюю сессию Совета Европы в антиазербайджанскую кампанию. Цель — создать политические проблемы для торговли газом между Азербайджаном и Европой. Параллельно посредством дезинформации оказывается политическое давление на политическое руководство Азербайджана.

5. Героизм неподчинения шантажу

Что касается ресурсов, используемых в качестве шантажа, существуют конкретные стандарты для оценки силы их воздействия. В ресурсах, которые пытаются использовать для шантажа:

Если нет фактов измены Родине;

Если нет тайных сговоров против национальных интересов;

Если нет доказательств, способных привести к утрате правовой легитимности;

Если нет аргументов, которые могут стать угрозой государственной и национальной безопасности;

Если нет информации о поведении, создающем опасность для общества;



Значит, ресурсы, которые пытаются использовать как шантаж, — это не что иное, как «черный пиар» и попытка «посягательства на неприкосновенность частной жизни». Если материал шантажа не может повлиять на правовую легитимность, не создает угрозы госбезопасности, не опасен для общества, и если шантажируемый не подчиняется шантажисту, это можно охарактеризовать как «холостой выстрел» или «тест на политический иммунитет». В случае, когда материал шантажа не имеет юридического, государственного и общественного значения, а сторона, которую пытаются шантажировать, не отступает, это показатель очень высокого уровня «политического иммунитета». Это означает, что лицо, которое пытаются шантажировать, обладает моральным и политическим превосходством.



С другой стороны, попытка шантажа — это доказательство того, что шантажируемый не подчиняется шантажисту и не отступает от своей принципиальной позиции. Это показывает, что в глазах шантажируемого данный материал находится ниже его системы ценностей и поставленной перед ним миссии. Не отступать перед шантажом — это пример того, как национальные интересы, взятая на себя миссия и служебный долг ставятся выше «угрозы шантажа». Если в «материале шантажа» нет опасности для общества и государства, этот материал расценивается просто как «посягательство на неприкосновенность частной жизни», и в этом случае шантажист автоматически превращается в преступника.