 Иран может согласиться на приостановку ядерной программы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

First News Media13:07 - Сегодня
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

Американская газета New York Times утверждает, что Иран может быть готов на долгосрочную приостановку своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.

"Тегеран может быть также готов предложить долгосрочную приостановку своей ядерной программы. Взамен… он ожидал бы от Вашингтона снятия давно введенных санкций", - пишет издание со ссылкой на трех неназванных иранских официальных лиц.

При этом источники заявили изданию, что Иран не собирается делать уступки касательно баллистических ракет, поскольку считает их средствами защиты против Израиля в случае его будущих атак.

Региональные чиновники подчеркнули, что пока неясно, как переговоры в Омане могли бы помочь выполнить какие-либо из требований США к Ирану за исключением вопроса ядерной программы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в Маскате, столице Омана, проводит переговоры с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Это первые переговоры после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
280

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Мнение

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Политика

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Мнение

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

В мире

Не менее 10 человек погибли при взрыве у мечети в Исламабаде

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ

Симонян требует миллион от Кочаряна

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Рейтинг Трампа упал до нового минимума

Умерла актриса Кэтрин О’Хара - звезда фильма «Один дома»

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

«Я был глуп»: Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном

Последние новости

Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:50

Турбьёрн Ягланд в «деле Эпштейна»: коррупция в Европе и давление на Азербайджан

Сегодня, 14:43

В Баку отметили 34-ю годовщину дипотношений Азербайджана и Украины

Сегодня, 14:37

«Карабах» объявил заявку на предстоящий матч в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:30

Гафар Алиев освобождён от должности

Сегодня, 14:25

Не менее 10 человек погибли при взрыве у мечети в Исламабаде

Сегодня, 14:20

Специальная кампания «Samsung» от Azercell!

Сегодня, 14:18

Житель Евлаха скончался после инъекции, сделанной дома

Сегодня, 14:15

EMIN презентовал песню, давшую название его новому концертному туру - ВИДЕО

Сегодня, 14:10

Азербайджан в новой региональной конфигурации Ближнего Востока

Сегодня, 13:55

Реакция государственных органов на случай жестокого избиения школьника в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:50

Скандал с плагиатом: Грузинская певица исполнила хит Бриллиант Дадашевой и AISEL - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО

Сегодня, 13:28

Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу и болезнм Ньюкасла в Азербайджане

Сегодня, 13:20

Папоян: Баку и Ереван обменялись списком товаров для взаимных поставок

Сегодня, 13:10

Иран может согласиться на приостановку ядерной программы

Сегодня, 13:07

В Ереване рассчитывают через пару лет наладить прямое ж/д сообщение с Баку через TRIPP

Сегодня, 13:05

Министр экономики Армении выступил за привлечение новых инвестиций из РФ

Сегодня, 13:03

В Азербайджане проведено расследование фишинговой атаки против банковского и госсекторов

Сегодня, 13:00

«Равна нулю»: В Армении оценили вероятность войны с Азербайджаном

Сегодня, 12:53
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48