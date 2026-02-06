Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу и болезнм Ньюкасла в Азербайджане

По результатам эпизоотологического мониторинга, проведённого Агентством продовольственной безопасности с 12 по 16 января на территории республики (включая Нахчыванскую Автономную Республику), заболеваний птичьим гриппом не выявлено.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AQTA.

Мероприятия охватывали водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории государственных природных заповедников, охотничьих хозяйств и национальных парков. Также проводились общие наблюдения на водохранилищах и вдоль рек. Дикие птицы подвергались клиническому осмотру, брались диагностические образцы. Кроме того, в птицеводческих предприятиях и семейных хозяйствах у разных видов домашней птицы брались образцы крови и мазки для лабораторного исследования.

По результатам исследований образцов, взятых у диких и домашних птиц, а также анализа общих эпизоотологических наблюдений, возбудитель птичьего гриппа и птицы с подозрительными клиническими признаками заболевания не обнаружены.

Диагностические образцы, взятые у домашних птиц, также проверялись на болезнь Ньюкасла (высококонтагиозное вирусное заболевание птиц, поражающее дыхательную, нервную и пищеварительную системы, приводящее к массовому падежу – прим.ред.), и случаев возможного заражения не выявлено.