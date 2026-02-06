Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Вызов из лицея «İdrak» в Бинагадинском районе поступил в пятницу около 09:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи и Клинического медицинского центра.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала женщину 1997 года рождения в Клинический медицинский центр.

Пациентке с диагнозом «огнестрельное ранение» были оказаны необходимые медицинские услуги, проведены соответствующие лабораторные и инструментальные обследования.

В настоящее время ее лечение продолжается в отделении хирургии, состояние оценивается как средней степени тяжести.

11:15

В ответ на запросы, поступившие в пресс-службу Генеральной прокуратуры, сообщается, что 6 февраля в одной из школ Бинагадинского района столицы (лицей «İdrak») в результате выстрела из огнестрельного оружия, совершённого учеником, учитель получила травмы.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Ученик, подозреваемый в совершении инцидента, задержан прокуратурой.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также выполняют необходимые процессуальные действия для уточнения обстоятельств и причин произошедшего.

Пострадавшей своевременно оказана первичная медицинская помощь, она госпитализирована, лечение проводится в соответствующем медицинском учреждении.

11:05

Стали известны некоторые подробности инцидента в лицее «İdrak».

По информации, предоставленной очевидцами агентству «Report», инцидент произошёл во время перемены.

Сообщается, что пуля попала в область шеи учительницы.

По информации, полученной агентством, отец ученика, открывшего стрельбу, Самир Ширинов ранее занимал должность заместителя начальника Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти г. Сумгайыт, в настоящее время не работает.

10:53

Задержан десятиклассник, стрелявший в учителя

6 февраля примерно в 09:00 перед частной школой «İdrak» в Бинагадинском районе произошёл инцидент с участием ученика 10-го класса, А.Ш.

А.Ш. пришёл в школу с охотничьим оружием, принадлежащим его отцу, и ранил учительницу Ш.К, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники полиции задержали А.Ш. и изъяли у него оружие.

По факту происшествия проводится расследование.

Руководитель лицея Мёнсюм Алышов в комментарии «Unikal» сообщил причину произошедшего:

«Ученик принес охотничье ружье в лицей в школьном рюкзаке. Инцидент произошел по неосторожности», — добавил он.

10:33

В расположенном в Баку лицее «İdrak» произошёл вооружённый инцидент.

По информации, полученной «Unikal», ученик 10-го класса лицея стрелял в учителя.

Раненым в результате стрельбы оказался учитель математики лицея.

В настоящее время родители забирают своих детей из лицея, пишет сайт.

Подробности инцидента не раскрываются.