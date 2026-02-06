«Самую значительную угрозу демократии в Европе представляет собой коррупция. Все больше и больше людей на нашем континенте теряют веру в верховенство права. Совет Европы должен действовать, и действовать немедленно», - эти слова несколько лет назад прозвучали с трибуны ПАСЕ из уст бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

Подобные пламенные речи не были для него редкостью - образ бескомпромиссного борца с коррупцией Ягланд последовательно транслировал на многих международных площадках. Сегодня этот образ стремительно рушится.

Скандалы, вскрывшие системные злоупотребления и масштабные преступления в среде западной элиты - в том числе политической - поставили под сомнение искренность многих громких деклараций. В этом ряду оказалось и имя Турбьёрна Ягланда, что придало его прежним морализаторским речам оттенок откровенного лицемерия.

От морализаторства к расследованию: как имя Ягланда оказалось в материалах «дела Эпштейна»

Подразделение полиции Норвегии по борьбе с экономическими преступлениями (Økokrim) начало расследование в отношении бывшего премьер-министра страны, экс-председателя Норвежского нобелевского комитета и бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что в отношении 75-летнего Ягланда имеются подозрения в тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном, здесь же отметим, что суда он не дождался: его нашли повешенным в камере тюрьмы Манхэттена.

«Мы считаем, что имеются веские основания для проведения проверки, поскольку в период, к которому относятся обнародованные документы, он (Турбьёрн Ягланд) занимал посты председателя Норвежского нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы», - заявил глава Økokrim Паал Лёсет. Он уточнил, что поводом для начала расследования стала информация, содержащаяся в недавно рассекреченных очередных материалах по «делу Эпштейна».

Как пишет Reuters, на данный момент в отношении Ягланда не было выдвинуто никакого обвинения. По сведениям журналистов, следователи проверяют, принимал ли он, занимая указанные выше должности, подарки, совершал ли путешествия или брал кредиты. Для этого полиция запросила снятие с Ягланда иммунитета, который имелся у него как бывшего руководителя международной организации.

Со своей стороны глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде объявил, что удовлетворит это ходатайство. "Важно, чтобы в этом деле были прояснены факты", - подчеркнул министр. Он пообещал, что Осло предложит комитету министров Совета Европы лишить Турбьёрна Ягланда иммунитета.

В свою очередь один из адвокатов Ягланда заявил, что его подопечный будет всесторонне кооперировать со следствием.

Один из пресс-секретарей Нобелевского комитета отказался от заявления на эту тему, однако добавил, что Норвежский комитет также заинтересован в расследовании данного дела, пишет DW.

Частные связи и большая дипломатия: сомнительные точки пересечения

Согласно обнародованным материалам, Турбьёрн Ягланд поддерживал контакты с Джеффри Эпштейном в период, когда занимал посты генерального секретаря Совета Европы и председателя Норвежского нобелевского комитета. В этих документах указывается, что Ягланд посещал резиденцию Эпштейна и использовал личные контакты с ним в рамках своей международной деятельности. Уже сам по себе подобный характер взаимодействий вызывает вопросы относительно допустимости таких связей для руководителя структур, претендующих на статус морального и правового ориентира Европы.

Из опубликованных документов также следует, что генеральный секретарь Совета Европы выступал посредником между Эпштейном и представителями отдельных государств, задействовав при этом свой дипломатический статус. В период 2016–2018 годов интенсивность контактов между Ягландом и Эпштейном заметно возросла. В частности, материалы указывают на попытки Эпштейна - при посредничестве Ягланда - установить и развивать контакты с российской стороной, в том числе в формате деловых переговоров. Как отмечает издание The Independent, Эпштейн, по всей видимости, в полной мере пользовался дипломатическим положением Ягланда, что позволяло ему выстраивать коммуникации на уровне, недоступном для частного лица без подобного посредничества. Остается открытым вопрос о том, каким образом подобные связи и шаги могли влиять на деятельность Совета Европы и на формирование его политических решений в указанный период.

Селективные подходы: азербайджанское направление

Двуличие Турбьёрна Ягланда особенно отчетливо проявлялось в его подходе к Азербайджану. Занимая должность генерального секретаря Совета Европы с октября 2009-го до сентября 2019 года, он последовательно работал над формированием негативного политического фона вокруг Баку, используя институциональные механизмы организации. Как следствие, действия Ягланда приводили к осложнению отношений между Азербайджаном и европейскими структурами.

Так, в октябре 2015 года генсек Совета Европы объявил о выходе из «Совместной рабочей группы по правам человека в Азербайджане» - формата, создание которого ранее было инициировано при его же активном участии. Свое решение он объяснил тем, что в стране якобы наблюдается «ухудшение ситуации» в этой сфере.

В апреле 2019 года в Страсбурге Ягланд выступил с предложением о принятии государствами - членами Совета Европы политического решения, касающегося посещения так называемых «серых зон», включая Карабах. В ответ Баку обоснованно указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны. В частности, МИД Азербайджана напомнил, что четкая позиция Баку по данному вопросу неоднократно доводилась до сведения всех соответствующих международных организаций, включая Совет Европы: «Это суверенное право государства - допускать тех или иных лиц, будь то представители международных организаций или граждане других государств, на свою территорию в пределах международно признанных границ и в соответствии с внутренним законодательством».

В июне 2018 года армянские СМИ растиражировали слова пресс-секретаря МИД Армении - он утверждал, что генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд выступил с инициативой прекращения членства Азербайджана в Совете Европы. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что Ягланд всегда отличался проармянской позицией и необъективным отношением к Азербайджану и что благодаря пресс-секретарю армянского внешнеполитического ведомства широкая общественность узнала о том, что было известно всем о Ягланде в кулуарах организации.

Подобные эпизоды лишь усилили восприятие политики Ягланда как избирательной и политизированной, что вступало в прямое противоречие с декларируемыми им принципами СЕ - нейтральности, уважения суверенитета и верховенства права.

Европейские стандарты и испытание коррупцией

Турбьёрн Ягланд - далеко не единственный европейский чиновник, чья деятельность в отношении Азербайджана вызывала вопросы относительно объективности и непредвзятости, и чья репутация сегодня поставлена под сомнение в связи с коррупционными обвинениями.

Последние годы показали, что ряд высокопоставленных представителей европейских структур, публично позиционировавших себя как «борцов за справедливость», в реальности оказывались вовлечены в коррупционные схемы и финансовые нарушения.

Ряд громких скандалов, связанных с ЕС и его институтами, серьезно подорвал доверие к европейской бюрократии. Лоббистские схемы, взятки, скрытые финансовые операции и непрозрачные сделки, периодически выявляемые в ходе журналистских расследований и официальных проверок, ставят под сомнение эффективность институтов в управлении рисками коррупции. Эти инциденты не только подрывают репутацию отдельных должностных лиц, но и вызывают серьезные вопросы о глубине и системной природе проблем внутри европейской административной системы. Несмотря на декларируемые цели ЕС быть образцом прозрачности, верховенства права и демократических стандартов, практика последних лет демонстрирует существенные разрывы между заявленными принципами и реальными механизмами контроля.

Расследования последних лет демонстрируют, что коррупционные и финансовые нарушения в институтах Европы носят не эпизодический характер, а являются проявлением более системных рисков, охватывающих разные уровни управления и направления деятельности:

- В декабре 2025 года Европейская прокуратура начала проверку предполагаемого мошенничества в Европейской службе внешних действий (EEAS) в Брюсселе и Колледже Европы в Брюгге. Расследование касалось финансируемой ЕС программы подготовки дипломатов, включая тендер на учебную программу для будущих дипломатов, приобретение Колледжем Европы жилья для студентов и возможные нарушения правил проведения тендера EEAS.

- Ранее, в 2022–2023 годах, громкий скандал под названием «Катаргейт» потряс Брюссель. В ходе расследования полиция арестовала несколько высокопоставленных сотрудников Европарламента по подозрению в получении взяток и лоббировании интересов Катара. По данным следствия, в коррупционные схемы были вовлечены депутаты, политики, лоббисты и члены их семей. В ходе операций правоохранительные органы Бельгии, Италии и Греции изъяли 1,5 миллиона евро наличными, а также конфисковали компьютеры и мобильные телефоны. Среди задержанных была вице-президент Европарламента, известная также активной проармянской позицией Ева Кайли, обвиняемая в получении денег и подарков с целью влияния на политические решения.

- Скандалы затрагивали и финансовые структуры ЕС. В 2017 и 2019 годах Наблюдательный совет инициировал расследование в Европейском инвестиционном банке после обращений общественных организаций о недостаточной прозрачности и попытках блокировать проверки. Дополнительно рассматривались возможные нарушения при сделках банка, включая вопросы конфиденциальности и раскрытия финансовой информации.

- Кроме того, в период 2018–2021 годов в системе управления сельскохозяйственными субсидиями ЕС выявили крупные нарушения. Миллиардеры получили в общей сложности около 3,3 млрд евро из фондов, предназначенных для поддержки фермерских хозяйств, при этом тысячи мелких фермеров оказались вынуждены закрыть свои хозяйства.

Эти примеры лишь частично отражают масштабы коррупции в ЕС, которая, по оценкам, обходится союзному бюджету в 179-990 миллиардов евро ежегодно - до 6% его ВВП. Социологические опросы показывают, что около 70% европейцев считают коррупцию широко распространенной, и, по их мнению, ситуация продолжает ухудшаться.

Не будет преувеличением предположить, что именно коррупционные и лоббистские элементы оказывали влияние на формирование позиции некоторых европейских институтов в отношении Азербайджана. Особенно это заметно в контексте работы проармянских групп интересов, действующих внутри структур ЕС. Основной ареной для подобных инициатив выступали Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Регулярные резолюции Европарламента, лишенные объективных оснований, а также субъективные подходы ПАСЕ к Азербайджану создавали впечатление попыток политического давления и ставили под сомнение независимость и объективность решений этих институтов. Баку в ответ на такие несправедливые шаги обоснованно проявлял категоричность, в частности страна приостановила сотрудничество с ПАСЕ в январе 2024 года в знак протеста против необоснованного ограничения полномочий азербайджанской делегации.

Эти факты, как и случай Турбьёрна Ягланда, ярко иллюстрируют пересечение личных амбиций и официального положения. Они показывают, как личные интересы могут использоваться в рамках слабостей европейских институтов.

Принимая все это во внимание, можно с большой долей вероятности утверждать, что новые расследования, в частности в рамках дела Эпштейна, вскроют новые имена и факты. Ждать новых разоблачений, похоже, придется недолго.