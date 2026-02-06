Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 7 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без дождя.

Однако ночью в некоторых местах возможен небольшой моросящий дождь. Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 4-6°C, днем 8-11°C. Атмосферное давление понизится с 764 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70–80 %.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В некоторых местах временами будет туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°C, днем 8-13°C, в горах ночью 1-6°C мороз, днем 4-9°C.