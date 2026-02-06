В Сумгайыте в школе жестоко избили 14-летнего подростка

Вчера в Сумгайыте в средней школе №33 в 12:30 произошёл инцидент.

Утверждается, что 14-летнего подростка жестоко избил одноклассник. Стало известно о состоянии пострадавшего.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Отмечается, что подросток 2012 года рождения был госпитализирован в детскую больницу центра.

"Пациенту, у которого диагностирована неуточненная черепно-мозговая травма, оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается под наблюдением врача, состояние оценивается как стабильное", - говорится в информации.