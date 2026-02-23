В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

В столице продолжается поэтапный процесс сноса аварийных зданий и реализации новых инфраструктурных проектов.

По информации BAKU.WS, в ближайшей перспективе планируется проведение сноса зданий в ряде районов Баку.

В каких районах ожидается снос?

Председатель Общества оценщиков Азербайджана (AОО) Вугар Орудж сообщил BAKU.WS, что на первом этапе процесс охватит 10 районов:

«Согласно плану, в следующих районах планируется снос аварийных и ветхих зданий:

Наримановский район

Ясамальский район

Насиминский район

Сабаильский район

Хатаинский район

Низаминский район

Сабунчинский район

Сураханский район

Пираллахинский район

В этих районах в основном будут снесены многоквартирные дома, находящиеся в аварийном состоянии и имеющие официальные акты, а также индивидуальные жилые дома, расположенные в зонах реализации новых инфраструктурных проектов».

Председатель AОО добавил, что акты по аварийным зданиям составляются соответствующими государственными органами:

«Процесс сноса и реконструкции осуществляется в соответствии с Генеральным планом города — концепцией развития «Баку 2040». В местах сноса будут построены новые жилые дома, парки, социальные объекты и транспортная инфраструктура».

В ближайшее время активный процесс ожидается в следующих районах:

вокруг мечети «Тезепир»

территория, называемая «Байыл-Шехер»

бывшая зона «Советская» (район Ясамал)

окрестности станций метро

улицы, по которым пройдут планируемые трамвайные линии

улица Джейхуна Гаджибейли и окрестности 1-й больницы

Конкретные улицы:

Сабаильский район:

улица Салмана Мумтаза

улица Нагорная

Сабунчинский район:

улица Юсифа Гасымова

улица Гурбана Везирова

Сураханский район:

улица Ханлара Алекберова

Ясамальский район:

улица Рза Гулиева

улица Набат Ашурбековой

улица Чингиза Мустафаева

улица Мирзааги Алиева и окрестности

Наримановский район:

территории «Монтин» и «Кешля»

Вугар Орудж также отметил, что работы по сносу проводятся поэтапно и на основе плана:

«Проводятся переговоры между населением и соответствующими государственными органами, вопросы компенсации регулируются в соответствии с законодательством. Основной приоритет — устранение аварийных зданий с точки зрения безопасности, а также реализация новых транспортных и градостроительных проектов».