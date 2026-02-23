В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК
В столице продолжается поэтапный процесс сноса аварийных зданий и реализации новых инфраструктурных проектов.
По информации BAKU.WS, в ближайшей перспективе планируется проведение сноса зданий в ряде районов Баку.
В каких районах ожидается снос?
Председатель Общества оценщиков Азербайджана (AОО) Вугар Орудж сообщил BAKU.WS, что на первом этапе процесс охватит 10 районов:
«Согласно плану, в следующих районах планируется снос аварийных и ветхих зданий:
-
Наримановский район
-
Ясамальский район
-
Насиминский район
-
Сабаильский район
-
Хатаинский район
-
Низаминский район
-
Сабунчинский район
-
Сураханский район
-
Пираллахинский район
В этих районах в основном будут снесены многоквартирные дома, находящиеся в аварийном состоянии и имеющие официальные акты, а также индивидуальные жилые дома, расположенные в зонах реализации новых инфраструктурных проектов».
Председатель AОО добавил, что акты по аварийным зданиям составляются соответствующими государственными органами:
«Процесс сноса и реконструкции осуществляется в соответствии с Генеральным планом города — концепцией развития «Баку 2040». В местах сноса будут построены новые жилые дома, парки, социальные объекты и транспортная инфраструктура».
В ближайшее время активный процесс ожидается в следующих районах:
-
вокруг мечети «Тезепир»
-
территория, называемая «Байыл-Шехер»
-
бывшая зона «Советская» (район Ясамал)
-
окрестности станций метро
-
улицы, по которым пройдут планируемые трамвайные линии
-
улица Джейхуна Гаджибейли и окрестности 1-й больницы
Конкретные улицы:
Сабаильский район:
-
улица Салмана Мумтаза
-
улица Нагорная
Сабунчинский район:
-
улица Юсифа Гасымова
-
улица Гурбана Везирова
Сураханский район:
-
улица Ханлара Алекберова
Ясамальский район:
-
улица Рза Гулиева
-
улица Набат Ашурбековой
-
улица Чингиза Мустафаева
-
улица Мирзааги Алиева и окрестности
Наримановский район:
-
территории «Монтин» и «Кешля»
Вугар Орудж также отметил, что работы по сносу проводятся поэтапно и на основе плана:
«Проводятся переговоры между населением и соответствующими государственными органами, вопросы компенсации регулируются в соответствии с законодательством. Основной приоритет — устранение аварийных зданий с точки зрения безопасности, а также реализация новых транспортных и градостроительных проектов».