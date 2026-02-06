 Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК | 1news.az | Новости
Сепаратистская пропаганда на льду: Баку заявил протест МОК

First News Media15:25 - Сегодня
Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) выразил протест по поводу использования парой фигуристов Никиты Рахманина и Карины Акоповой, представляющих Армению на XXV Зимних Олимпийских играх, музыки под названием "арцах", носящей политический и сепаратистский характер, во время соревнования.

Об этом 1news.az сообщили в НОК.

Было доведено до внимания официальных лиц МОК, что выражение "арцах" отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики, проводимой на протяжении многих лет Арменией в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики. В этой связи выбор такой программы на международном спортивном мероприятии, таком как Олимпийские игры, которое должно оставаться вне политики, явно носит политический и идеологический смысл и противоречит олимпийским ценностям.

Отмечено, что согласно основным принципам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх не должна допускаться какая-либо политическая, идеологическая и сепаратистская пропаганда. Одной из миссий Международного олимпийского комитета также является сохранение спорта вне политики, противодействие эксплуатации спортсменов и соревнований в политических целях.

Подобные случаи наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и принципам международного спорта, нарушают принцип нейтралитета Олимпийского движения, а также наносят вред атмосфере мира и взаимного доверия в регионе.

Национальный олимпийский комитет в своем протесте еще раз заявил, что Олимпийские игры являются одним из символов мира, дружбы и взаимного уважения между народами, использование этой платформы в целях политической и сепаратистской пропаганды недопустимо.

