«Это, пожалуй, самая крутая спринтерская трасса, на которой я выступал» - победитель чемпионата Европы про Шахдаг.

Победитель чемпионата Европы по ски-альпинизму в спринтерской дисциплине Никита Филиппов поделился впечатлениями от соревнований, прошедших на курорте Шахдаг.

Как передает 1news.az, спортсмен отметил высокий уровень трассы и сложность дистанции, которая, по его словам, сыграла ему на руку.

«Мне очень понравилась трасса. Пожалуй, это самая крутая спринтерская трасса, на которой я когда-либо выступал. Именно за счёт её уклона и сложности у меня появилась возможность обойти соперников на верхнем участке», — сказал Филиппов.

Говоря о своей победе, спортсмен признался, что испытывает исключительно положительные эмоции.

«Ощущения после золотой медали прекрасные. Как может быть лучше? Сейчас, конечно, тяжело — после гонки очень сухо во рту, но я очень рад этому золоту», — отметил он.

«Соперники очень достойные. Но видно, что многие спортсмены приехали сразу после Олимпиады и находятся не в лучшей форме. Например, один из спортсменов, который занял четвёртое место на Олимпиаде, даже не прошёл в финал. Некоторые призёры Игр тоже не приехали. Поэтому этап получился немного смешанным по составу», — рассказал он.

Спортсмен добавил, что уже бывал в Азербайджане ранее и вновь отметил теплый прием.