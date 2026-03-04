«Верю, что однажды подниму флаг Азербайджана на самую высоту» - Абель Исмиханов

Спортсмен сборной Азербайджана по ски-альпинизму Абель Исмиханов прокомментировал свое выступление на международных соревнованиях, проходящих на курорте Шахдаг.

Как передает 1news.az, азербайджанский спортсмен успешно преодолел квалификацию и полуфинал в спринтерской дисциплине и сумел выйти в финал своей категории, где занял пятое место.

«В сегодняшнем спринте в своей категории я прошел квалификацию и полуфинал и пробился в финальную часть. В финале я занял 6-е место. Должен сказать, что гонка была очень сложной», — отметил он.

По словам Абеля Исмиханова, нынешний турнир стал для него лишь вторым соревнованием мирового уровня.

«Это мое второе соревнование такого масштаба. Несмотря на это, считаю результат хорошим, потому что для меня это только начало выступлений на международной арене», — сказал спортсмен.

Он также подчеркнул высокий уровень организации турнира.

«Я верю, что однажды займу первое, второе и третье места на таких турнирах. И верю, что подниму флаг Азербайджана на самую высоту», — добавил спортсмен.