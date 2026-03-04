 «Верю, что однажды подниму флаг Азербайджана на самую высоту» - Абель Исмиханов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

«Верю, что однажды подниму флаг Азербайджана на самую высоту» - Абель Исмиханов

Джамиля Суджадинова11:37 - Сегодня
«Верю, что однажды подниму флаг Азербайджана на самую высоту» - Абель Исмиханов

Спортсмен сборной Азербайджана по ски-альпинизму Абель Исмиханов прокомментировал свое выступление на международных соревнованиях, проходящих на курорте Шахдаг.

Как передает 1news.az, азербайджанский спортсмен успешно преодолел квалификацию и полуфинал в спринтерской дисциплине и сумел выйти в финал своей категории, где занял пятое место.

«В сегодняшнем спринте в своей категории я прошел квалификацию и полуфинал и пробился в финальную часть. В финале я занял 6-е место. Должен сказать, что гонка была очень сложной», — отметил он.

По словам Абеля Исмиханова, нынешний турнир стал для него лишь вторым соревнованием мирового уровня.

«Это мое второе соревнование такого масштаба. Несмотря на это, считаю результат хорошим, потому что для меня это только начало выступлений на международной арене», — сказал спортсмен.

Он также подчеркнул высокий уровень организации турнира.

«Я верю, что однажды займу первое, второе и третье места на таких турнирах. И верю, что подниму флаг Азербайджана на самую высоту», — добавил спортсмен.

Поделиться:
540

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана, выразил соболезнования в связи с гибелью ...

Общество

В Азербайджане активизировались мошенники, рассылающие фейковые SMS о штрафах

Общество

В Азербайджане пенсии и пособия за этот месяц выплатят досрочно

Общество

MEDİA призывает не распространять недостоверные сведения о Ближнем Востоке

Спорт

«Разрыв с лидерами сокращается, и до пьедестала остается совсем немного» - Нурид Шекералиев

«Верю, что однажды подниму флаг Азербайджана на самую высоту» - Абель Исмиханов

«Сегодня мы впервые в истории Азербайджана проводим чемпионат Европы по ски-альпинизму» — Гюнель Бадалова

«Один из приоритетов - это наличие наших местных спортсменов в зимних видах спорта» - Фарид Гайыбов

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Началось строительство паддока для Гран-при Азербайджана Формулы 1

Матч в Стамбуле прервался из-за травмированной чайки: капитан провел реанимацию - ВИДЕО

Матеуш Кохальски нацелился на английскую Премьер-лигу - ФОТО

Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

Последние новости

В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии

Сегодня, 13:20

Кобахидзе: Грузии важен мир между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 13:17

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана, выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Сейида Али Хаменеи - ФОТО

Сегодня, 13:12

В Азербайджане активизировались мошенники, рассылающие фейковые SMS о штрафах

Сегодня, 13:10

На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие

Сегодня, 13:07

Депутат Вугар Искендеров предложил строить спорткомплексы вместо домов торжеств

Сегодня, 13:00

СМИ: США за первые дни конфликта с Ираном потеряли техники почти на $2 млрд

Сегодня, 12:47

На Каспии спасены рыбаки, оказавшиеся в беспомощном состоянии - ФОТО

Сегодня, 12:40

В Азербайджане пенсии и пособия за этот месяц выплатят досрочно

Сегодня, 12:35

Green room «Евровидения‑2026» оформят в стиле венской кофейни - ФОТО

Сегодня, 12:30

MEDİA призывает не распространять недостоверные сведения о Ближнем Востоке

Сегодня, 12:25

Армянской церкви запретили отчуждать памятники без ведома властей

Сегодня, 12:22

Граждане Азербайджана, находившиеся в международном розыске, экстрадированы из России

Сегодня, 12:17

В Нахчыване обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

Фатима Абаскулиева вновь шокировала скандальными признаниями в эфире у Андрея Малахова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Баку формирует энергетическую повестку, а не следует за ней

Сегодня, 12:07

В Нахчыване наказали TikTok-пользователей за видео, противоречащие нормам морали

Сегодня, 12:05

«Разрыв с лидерами сокращается, и до пьедестала остается совсем немного» - Нурид Шекералиев

Сегодня, 12:00

В Госкомитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание коллегии - ФОТО

Сегодня, 11:52

В Агдаше мужчина утонул в канале

Сегодня, 11:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50