«Интрига сохранялась до самого финиша» - чемпионка Европы

Чемпионка Европы по ски-альпинизму Марианна Фаттон, представлявшая Швейцарию, поделилась впечатлениями от соревнований, прошедших в Азербайджане.

Как передает 1news.az, спортсменка поблагодарила организаторов турнира за высокий уровень подготовки соревнований.

«Прежде всего хочу поблагодарить Азербайджан за тёплый приём. Видно, что организаторы проделали большую работу по подготовке трассы и проведению соревнований в целом», — сказала она.

По словам Фаттон, дистанция оказалась достаточно сложной и требовательной к технике.

«Трасса показалась мне довольно крутой и технически сложной, но для чемпионата Европы это вполне соответствующий уровень», — отметила спортсменка.

Она также подчеркнула, что финальная гонка получилась особенно напряжённой.

«Гонка была очень интересной. До самого финиша мы боролись с Джулией Мурадо, и до последнего момента было непонятно, кто станет победителем. Интрига сохранялась буквально до конца», — добавила чемпионка Европы.