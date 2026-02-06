Переговоры США и Ирана будут ограничены тематикой ядерной программы

Повестка предстоящих сегодня переговоров США и Ирана в Омане будет ограничена вопросами ядерной программы исламской республики.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве одной из ближневосточных стран сообщила израильская газета Haaretz.

По данным издания, США согласились исключить из повестки вопрос программы баллистических ракет Ирана, а также общие вопросы безопасности на Ближнем Востоке. Как указал источник, Вашингтон согласился на эти условия под влиянием Катара, Саудовской Аравии и Омана. При этом, как указала газета, страны Ближнего Востока в целом оказывают давление на США в части отказа от силового сценария в пользу дипломатического решения.

В четверг портал Al-Monitor со ссылкой на источники сообщал, что власти Израиля опасаются исключения из повестки переговоров США и Ирана аспектов программы баллистических ракет и других связанных с безопасностью в регионе вопросов. Руководство еврейского государства полагает, что Вашингтон может в ходе переговоров проигнорировать израильскую позицию.