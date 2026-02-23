​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

Тиктокерша и модель Челси Бахшиева, которая в последние дни оказалась в центре внимания из-за своих публикаций в социальных сетях, была вызвана в прокуратуру.

Использовавшая в соцсетях непристойную лексику Ч.Бахшиева не явилась по вызову в прокуратуру и в тот же день покинула Азербайджан, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Сама Ч.Бахшиева заявляет, что была вынуждена покинуть страну из-за угроз со стороны сотрудника МЧС Анара Пирмамедова, на которого она подала жалобу - модель также обратилась в правоохранительные органы по факту распространения её личных фотографий без разрешения.

В свою очередь, адвокат Челси Асим Аббасов отметил, что на момент вызова в прокуратуру его доверенное лицо не находилось в стране, поэтому решения о привлечении к ответственности нет.

Отметим, что несколько дней назад Ч.Бахшиева выдвинула серьёзные обвинения против А.Пирмамедова - она утверждала, что между ними были романтические отношения, а позже она узнала, что А.Пирмамедов женат и имеет двоих детей. Модель утверждала, что после этого он угрожал ей распространением личных видео и переписок. По словам Ч.Бахшиевой, именно А.Пирмамедов ранее стал причиной её административного ареста на один месяц.

После этих обвинений стало известно, что А.Пирмамедов был освобождён от занимаемой должности в МЧС.

Читайте по теме:

Арестована модель Челси Бахшиева