Аббас Аракчи: Дата второго раунда переговоров между Ираном и США не определена

Точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США еще не определена.

Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.

При этом дипломат отметил, что и в Тегеране, и Вашингтоне согласны с тем, что встреча должна состояться как можно скорее.

Как сообщал портал Axios, переговоры США и Ирана должны были пройти в Омане 6 февраля, но впоследствии они были перенесены.