Аббас Аракчи: Дата второго раунда переговоров между Ираном и США не определена
Точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США еще не определена.
Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera.
При этом дипломат отметил, что и в Тегеране, и Вашингтоне согласны с тем, что встреча должна состояться как можно скорее.
Как сообщал портал Axios, переговоры США и Ирана должны были пройти в Омане 6 февраля, но впоследствии они были перенесены.
