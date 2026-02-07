Завершился один из самых сильных всплесков солнечной активности XXI века

Один из самых сильных всплесков солнечной активности XXI века, который наблюдался с начала февраля, завершился, сообщили в Российской Академии Наук, передает ТАСС.

"Один из самых сильных в XXI веке всплесков активности на Солнце, наблюдавшийся с начала февраля, завершился так внезапно, словно кто-то дернул рубильник", - говорится в сообщении.

По данным ученых, активная область Солнца №4366, находившаяся в зоне максимального воздействия на Землю, в течение 4 и 5 февраля демонстрировала высокую активность - было зарегистрировано по 11 вспышек классов M и X. Однако уже 6 февраля вспышечная активность в этой области резко снизилась до нуля и в последующие дни оставалась минимальной.

Специалисты отметили, что, несмотря на серию мощных вспышек, ни одно из событий не привело к формированию значительных выбросов солнечной плазмы, способных вызвать сильные магнитные бури на Земле. В результате геомагнитные возмущения носили слабый и кратковременный характер. Ученые связывают это с особенностями конфигурации магнитных полей активной области.

По оценке исследователей, в ближайшее время Солнце может войти в период относительной стабилизации, хотя продолжительность этого этапа остается неопределенной. При этом на обратной стороне Солнца продолжают фиксироваться мощные взрывы, что указывает на сохранение значительных энергетических запасов звезды.