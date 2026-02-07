Арестован ученик, устроивший вооружённый инцидент в лицее «İdrak»
В Баку десятиклассник, обвиняемый в нанесении огнестрельного ранения учительнице, арестован на четыре месяца.
Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бинагадинский районный суд.
Подростку предъявлено обвинение по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).
Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса ранил учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый был задержан, по факту возбуждено уголовное дело.
