Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высоко оценил усилия Азербайджана и шести других стран региона по снижению напряжённости в регионе, подчеркнул важность их роли в поощрении переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Как сообщает IRNA, глава МИД Ирана отметил, что ведутся консультации с региональными странами, которые сами стремятся оказать содействие.Аббас Арагчи напомнил, что президенты Азербайджана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Египта провели телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом: «У меня также было и будет множество телефонных разговоров с министрами иностранных дел стран региона. Мы с уважением относимся к доброй воле и искренним усилиям региональных стран. Их роль в снижении напряжённости, предотвращении экстремальных шагов и побуждении сторон к переговорам была весьма эффективной. Поддержка переговоров со стороны государств региона — это очень позитивный момент, и мы продолжим консультации со странами региона».

Глава МИД Ирана подчеркнул, что усилия региональных государств могут сыграть важную роль в достижении результатов на ирано-американских переговорах и в обеспечении устойчивости достигнутых договорённостей.

Аббас Арагчи заявил также, что Иран продолжает консультации со своими стратегическими партнёрами — Китаем и Россией: «Вчера мой заместитель встретился с послами Китая и России. Мы проинформировали их о деталях и ходе переговоров и продолжим консультации с ними».

