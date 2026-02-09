Песков: РФ пока не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира

Москва пока не получала ответа на предложение президента РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такое предложение действительно было высказано президентом России, ответа мы пока не получили", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, "сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова направить в Совет мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа, $1 млрд из своих активов, замороженных в США. По его словам, Москва готова это сделать даже до решения вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира.

Источник: ТАСС