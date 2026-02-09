Глава ИВ Нахчывана освобожден от занимаемой должности
Джаббар Мусаев освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает 1news.az, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Джаббар Хафиз оглу Мусаев освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.
Напомним, 9 февраля Верховный Меджлис НАР принял решение о назначении Джаббара Мусаева на пост премьер-министра Автономной Республики.
393